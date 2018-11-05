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XRSI_Histogram_Vol_Direct_HTF - MetaTrader 5脚本
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XRSI_Histogram_Vol_Direct 指标，输入参数中有时间帧选项
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)
若要运行指标，应将 XRSI_Histogram_Vol_Direct.ex5 指标添加到 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。
图例 1. XRSI_Histogram_Vol_Direct_HTF
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21968
Exp_Iin_MA_Signal_MMRec
基于 Iin_MA_Signal 指标发出信号的交易系统，能够根据此交易系统之前交易的结果改变即将到来的交易量Iin_MA_Signal_NRTR
NRTR 形式的 Iin_MA_Signal 指标
XCCI_Histogram_Vol_Direct_HTF
XCCI_Histogram_Vol_Direct 指标，输入参数中有时间帧选项VR---BUCH
EA 基于两条 iMA（移动平均线，MA）的交汇，但还有一个额外的过滤器：来自 ENUM_APPLIED_PRICE 的价格