基于 Iin_MA_Signal 指标发出信号的交易系统，能够根据此交易系统之前交易的结果改变即将到来的交易量

XCCI_Histogram_Vol_Direct 指标，输入参数中有时间帧选项

EA 基于两条 iMA（移动平均线，MA）的交汇，但还有一个额外的过滤器：来自 ENUM_APPLIED_PRICE 的价格