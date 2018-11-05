烛条形式的 RSI_Histogram_Vol 指标 显现的烛条是由指标算法处理相关价格时间序列后的结果。 在许多情况下，这种方法对于分析目的可能更具信息性。

在此版本的指标中，仅应用一个超买和超卖等级更为合理。 在这些等级之间形成的通道是薰衣草蓝色，并且在该通道内收盘的所有蜡烛都是经典的绿色和红色，颜色取决于蜡烛的方向。 在通道外收盘的蜡烛是海蓝宝石蓝或粉红棕色，颜色取决于它们指向通道的方向。

input uint RSIPeriod= 14 ; input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType= VOLUME_TICK ; input int HighLevel=+ 15 ; input int LowLevel=- 15 ; input uint Gap= 10 ; input int Shift= 0 ;





图例 1. RSI_Candle_Vol

