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烛条形式的 RSI_Histogram_Vol 指标 显现的烛条是由指标算法处理相关价格时间序列后的结果。 在许多情况下，这种方法对于分析目的可能更具信息性。
在此版本的指标中，仅应用一个超买和超卖等级更为合理。 在这些等级之间形成的通道是薰衣草蓝色，并且在该通道内收盘的所有蜡烛都是经典的绿色和红色，颜色取决于蜡烛的方向。 在通道外收盘的蜡烛是海蓝宝石蓝或粉红棕色，颜色取决于它们指向通道的方向。
//+-----------------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+-----------------------------------------+ input uint RSIPeriod=14; // 指标周期 input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK; // 交易量 input int HighLevel=+15; // 超买等级 input int LowLevel=-15; // 超卖等级 input uint Gap=10; // 没有考虑到缺口点数 input int Shift=0; // 指标水平移位的柱线数
图例 1. RSI_Candle_Vol
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21914
CCI_Candle_Vol
烛条形式的 CCI_Histogram_Vol 指标XRSI_Histogram_Vol_Direct
XRSI_Histogram_Vol 指标利用直方图柱线上的彩色图标显示走势方向
Iin_MA_Signal_Alert
Iin_MA_Signal 信号量指标具有警报、电子邮件和推送通知功能StepMA_3D_v3_HTF
StepMA_3D_v3 指标，输入参数中有时间帧选项