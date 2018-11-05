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XRSI_Histogram_Vol_Direct - MetaTrader 5脚本
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XRSI_Histogram_Vol 指标利用直方图柱线上的彩色图标显示走势方向
该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类（将其复制到 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Include）。 “不使用额外缓冲区计算中间平均价格序列” 一文中详细描述了这些类的使用。
图例 1. XRSI_Histogram_Vol_Direct
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21919
RenkoChart
自定义品种的 Renko 图表XCCI_Histogram_Vol_Direct
XRSI_Histogram_Vol 指标利用直方图柱线上的彩色图标显示走势方向
CCI_Candle_Vol
烛条形式的 CCI_Histogram_Vol 指标RSI_Candle_Vol
烛条形式的 RSI_Histogram_Vol 指标