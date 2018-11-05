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XRSI_Histogram_Vol_Direct - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
XRSI_Histogram_Vol_Direct.mq5 (30.99 KB) 预览
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XRSI_Histogram_Vol 指标利用直方图柱线上的彩色图标显示走势方向

该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类（将其复制到 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Include）。 “不使用额外缓冲区计算中间平均价格序列” 一文中详细描述了这些类的使用。

图例 1. XRSI_Histogram_Vol_Direct

图例 1. XRSI_Histogram_Vol_Direct


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21919

RenkoChart RenkoChart

自定义品种的 Renko 图表

XCCI_Histogram_Vol_Direct XCCI_Histogram_Vol_Direct

XRSI_Histogram_Vol 指标利用直方图柱线上的彩色图标显示走势方向

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烛条形式的 CCI_Histogram_Vol 指标

RSI_Candle_Vol RSI_Candle_Vol

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