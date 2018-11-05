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DeMarker_Histogram_Vol - MetaTrader 5脚本
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DeMarker 振荡器依据交易量显示彩色直方图。
计算公式:
DeMarker Histogram Vol = (100 * DeMarker - 50) * Volume
出于可以理解的原因，应该使用相同的公式来重新计算改进后振荡器中的超买和超卖等级。 在最终版本中，这些等级不再是永久性的。 使用两条具有相应突破指示的等级。
input int HighLevel2=+20; // 超买等级 2 input int HighLevel1=+15; // 超买等级 1 input int LowLevel1=-15; // 超卖等级 1 input int LowLevel2=-20; // 超卖等级 2
在指标输入参数中，这些等级要另外乘以 100，并移动原版 DeMarker 的 50 等级，然后乘以每次指标逐笔报价的交易量。
图例 1. DeMarker_Histogram_Vol
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21909
StepMA_3D_v3_HTF
StepMA_3D_v3 指标，输入参数中有时间帧选项Iin_MA_Signal_Alert
Iin_MA_Signal 信号量指标具有警报、电子邮件和推送通知功能
XCCI_Histogram_Vol_HTF
XCCI_Histogram_Vol 指标，输入参数中有时间帧选项XRSI_Histogram_Vol_HTF
XRSI_Histogram_Vol 指标，输入参数中有时间帧选项