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DeMarker_Histogram_Vol - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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DeMarker 振荡器依据交易量显示彩色直方图。

计算公式:

DeMarker Histogram Vol = (100 * DeMarker - 50) * Volume

出于可以理解的原因，应该使用相同的公式来重新计算改进后振荡器中的超买和超卖等级。 在最终版本中，这些等级不再是永久性的。 使用两条具有相应突破指示的等级。

input int                 HighLevel2=+20;           // 超买等级 2
input int                 HighLevel1=+15;           // 超买等级 1
input int                 LowLevel1=-15;            // 超卖等级 1
input int                 LowLevel2=-20;            // 超卖等级 2

在指标输入参数中，这些等级要另外乘以 100，并移动原版 DeMarker 的 50 等级，然后乘以每次指标逐笔报价的交易量。

图例 1. DeMarker_Histogram_Vol 

图例 1. DeMarker_Histogram_Vol

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21909

StepMA_3D_v3_HTF StepMA_3D_v3_HTF

StepMA_3D_v3 指标，输入参数中有时间帧选项

Iin_MA_Signal_Alert Iin_MA_Signal_Alert

Iin_MA_Signal 信号量指标具有警报、电子邮件和推送通知功能

XCCI_Histogram_Vol_HTF XCCI_Histogram_Vol_HTF

XCCI_Histogram_Vol 指标，输入参数中有时间帧选项

XRSI_Histogram_Vol_HTF XRSI_Histogram_Vol_HTF

XRSI_Histogram_Vol 指标，输入参数中有时间帧选项