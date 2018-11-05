DeMarker 振荡器依据交易量显示彩色直方图。

计算公式:

DeMarker Histogram Vol = (100 * DeMarker - 50) * Volume

出于可以理解的原因，应该使用相同的公式来重新计算改进后振荡器中的超买和超卖等级。 在最终版本中，这些等级不再是永久性的。 使用两条具有相应突破指示的等级。

input int HighLevel2=+ 20 ; input int HighLevel1=+ 15 ; input int LowLevel1=- 15 ; input int LowLevel2=- 20 ;

在指标输入参数中，这些等级要另外乘以 100，并移动原版 DeMarker 的 50 等级，然后乘以每次指标逐笔报价的交易量。





图例 1. DeMarker_Histogram_Vol