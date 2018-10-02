一款基于 UltraMFI 指标所发出信号的交易系统，能够根据此交易系统之前交易的结果改变将来的交易量。 如果趋势发生变化（通过云变化显示），当柱线收盘时会形成交易信号。

在 EA 的输入模块添加变量以便管理已开仓的数量:

input uint BuyTotalMMTriger=5; input uint BuyLossMMTriger=3; input uint SellTotalMMTriger=5; input uint SellLossMMTriger=3; input double SmallMM_=0.01; input double MM=0.1; input MarginMode MMMode=LOT;

若输入状况如此，并且从最后五笔交易中进行选择，其中三笔为单向亏损，EA 将以相同的方向开启下一笔交易，交易量为 0.01 手。 如果最后五笔亏损交易少于三个，则开仓量为 0.1。

若要生成的 EA 正常运行，编译的 UltraMFI.ex5 指标文件应放在 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹下。

在下面示意的测试期间，使用智能交易系统的的默认输入参数，未带止损。

图例 1. 图表上的交易示例

GBPJPY H4 2017 全年 的测试结果:

图例 2. 测试结果图表