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Exp_UltraMFI_MMRec - MetaTrader 5EA
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一款基于 UltraMFI 指标所发出信号的交易系统，能够根据此交易系统之前交易的结果改变将来的交易量。 如果趋势发生变化（通过云变化显示），当柱线收盘时会形成交易信号。
在 EA 的输入模块添加变量以便管理已开仓的数量:
input uint BuyTotalMMTriger=5; // 计算止损的最后买入成交数量 input uint BuyLossMMTriger=3; // 降低资金管理的亏损买入成交数量 input uint SellTotalMMTriger=5;// 计算止损的最后卖出成交数量 input uint SellLossMMTriger=3; // 降低资金管理的亏损卖出成交数量 input double SmallMM_=0.01; // 亏损情况下，每笔交易的可用资金份额 input double MM=0.1; // 正常交易情况下，每笔交易的可用资金份额 input MarginMode MMMode=LOT; // 手数值判断方法
若输入状况如此，并且从最后五笔交易中进行选择，其中三笔为单向亏损，EA 将以相同的方向开启下一笔交易，交易量为 0.01 手。 如果最后五笔亏损交易少于三个，则开仓量为 0.1。
若要生成的 EA 正常运行，编译的 UltraMFI.ex5 指标文件应放在 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹下。
在下面示意的测试期间，使用智能交易系统的的默认输入参数，未带止损。
图例 1. 图表上的交易示例
GBPJPY H4 2017 全年 的测试结果:
图例 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21793
当烛条突破点划线通道时，i-AnyRangeCldTail_System 指标发出警报，发送电子邮件和推送通知。i-AnyRangeCldTail_System
该指标绘制超出 i-AnyRangeCldTail 通道的烛条。 通道限制以外的烛条根据趋势标记颜色。
在单个 EA 中使用 ColorXPWMA_Digit 指标完成三个独立交易系统，能够根据交易系统之前的交易结果更改将来的交易量。COG_Channel
重心通道指标