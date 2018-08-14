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QQE (定量定性评估器) 指标包括平滑的相对强弱指数 (RSI) 指标和两个基于波动率的尾随级别 (快速和慢速)。
与最初的 QQE 指标相比，此版本使用固定级别替代尾随级别来估计超买和超卖情况。 这令其更容易使用。
此版本还使用 RSX (无滞后的更平滑的 RSI) 以进一步净化信号。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/21579
RSX QQE
此版本的 QQE 也使用 RSX (无滞后的更平滑的 RSI) 以进一步净化信号。QQE Histo
与原始的 QQE 指标相比，这个版本增加了固定级别 (帮助进一步评估趋势) 和颜色变化直方图 (基于这些级别)。
RSX QQE Histo
与原始的 QQE 指标相比，这个版本增加了固定级别 (帮助进一步评估趋势) 和颜色变化直方图 (基于这些级别)，并使用 RSX (无滞后的更平滑的 RSI) 以进一步净化信号。随机漫游指数
随机漫游指数尝试通过测量 N 范围上的价格以及它与随机漫游 (随机向上或向下) 的预期差值来确定行情何时处于强势上升趋势或下降趋势。 范围越大表明趋势越强烈。 RWI 指出，两点之间的最短距离是一条直线，而且进一步的价格偏离直线，这意味着行情本质上是波动和随机的。