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随机漫游指数 (RWI) 是一种技术指标，尝试判断股票的价格变动是随机性的，还是统计上有显著趋势的结果。
随机漫游指数尝试通过测量 N 范围上的价格以及它与随机漫游 (随机向上或向下) 的预期差值来确定行情何时处于强势上升趋势或下降趋势。 范围越大表明趋势越强烈。 RWI 指出，两点之间的最短距离是一条直线，而且进一步的价格偏离直线，这意味着行情本质上是波动和随机的。
随机漫游指数公式
随机漫游指数确定证券是处于上升趋势还是下降趋势。 对于每个周期，通过计算高周期的以下数值的最大值来计算 RWI:
(HI - LO.n) / (ATR.1(n) * SQRT(n))
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/21583
RSX QQE Histo
与原始的 QQE 指标相比，这个版本增加了固定级别 (帮助进一步评估趋势) 和颜色变化直方图 (基于这些级别)，并使用 RSX (无滞后的更平滑的 RSI) 以进一步净化信号。RSX QQE New
与最初的 QQE 指标相比，此版本使用固定级别替代尾随级别来估计超买和超卖情况。 此版本还使用 RSX (无滞后的更平滑的 RSI) 以进一步净化信号。
随机漫游指数 - JMA 平滑
为了避免常规随机漫游指数倾向于产生太多信号，该版本使用 JMA 进行平滑，这显著减少了假信号的数量。断续 (Choppiness) 指数
断续 (Choppiness) 指数: 另一种计算分形维数的方法。