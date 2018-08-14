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随机漫游指数 - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic
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随机漫游指数 (RWI) 是一种技术指标，尝试判断股票的价格变动是随机性的，还是统计上有显著趋势的结果。

随机漫游指数尝试通过测量 N 范围上的价格以及它与随机漫游 (随机向上或向下) 的预期差值来确定行情何时处于强势上升趋势或下降趋势。 范围越大表明趋势越强烈。 RWI 指出，两点之间的最短距离是一条直线，而且进一步的价格偏离直线，这意味着行情本质上是波动和随机的。


随机漫游指数公式

随机漫游指数确定证券是处于上升趋势还是下降趋势。 对于每个周期，通过计算高周期的以下数值的最大值来计算 RWI:

(HI - LO.n) / (ATR.1(n) * SQRT(n))

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/21583

RSX QQE Histo RSX QQE Histo

与原始的 QQE 指标相比，这个版本增加了固定级别 (帮助进一步评估趋势) 和颜色变化直方图 (基于这些级别)，并使用 RSX (无滞后的更平滑的 RSI) 以进一步净化信号。

RSX QQE New RSX QQE New

与最初的 QQE 指标相比，此版本使用固定级别替代尾随级别来估计超买和超卖情况。 此版本还使用 RSX (无滞后的更平滑的 RSI) 以进一步净化信号。

随机漫游指数 - JMA 平滑 随机漫游指数 - JMA 平滑

为了避免常规随机漫游指数倾向于产生太多信号，该版本使用 JMA 进行平滑，这显著减少了假信号的数量。

断续 (Choppiness) 指数 断续 (Choppiness) 指数

断续 (Choppiness) 指数: 另一种计算分形维数的方法。