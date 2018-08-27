思路提供者: Andrey Kornishkin

MQL5 代码作者: barabashkakvn

该策略以限价挂单操作。





主要思路

如果在 Start Hour，我们按每种类型的 Number of pending orders 设置一套挂单网格 (限价买入和限价卖出)，应会激活一笔或多笔挂单。 然后价格必然返回到挂单网格的柱线开盘价格。

例如, 在 19:00 (Start Hour = 19), 我们放置四笔 (Number of pending orders = 4) 限价买入和限价卖出挂单。 我们预计在激活一笔或多笔挂单后，价格将回到 19 点柱线的开盘价。

请注意: 在 Start Hour 时，交易账户上不应有其它挂单。





构造网格

距离 (距当前价格) + N * 步幅 (挂单之间的步幅)

挂单的生存期期限以小时为单位设置。





平仓并移除挂单

如果所有持仓的总利润达到 "Total profit" 点数，则所有持仓将被平仓，而挂单将被移除。 在 "End Hour", 挂单也被强制移除。





输入

Stop Loss (in pips) - 止损;

- 止损; Start Hour - 挂单放置时间 (钟点);

- 挂单放置时间 (钟点); End Hour - 挂单移除时间 (钟点);

- 挂单移除时间 (钟点); Total profit (in pips) - 达到此利润时，所有持仓均被平仓，而挂单将被移除;

- 达到此利润时，所有持仓均被平仓，而挂单将被移除; Trailing Stop (in pips) - 尾随 ("0" - 禁用尾随);

- 尾随 ("0" - 禁用尾随); Trailing Step (in pips) - 尾随步幅;

- 尾随步幅; Distance - 从当前价格到第一笔挂单的距离;

- 从当前价格到第一笔挂单的距离; Step - 挂单之间的步幅;

- 挂单之间的步幅; Number of pending orders - 每种类型挂单的数量;

- 每种类型挂单的数量; Expiration (in hours) - 挂单生存期 (小时);

- 挂单生存期 (小时); Lots - 挂单的固定交易量;

- 挂单的固定交易量; Risk - 挂单的动态交易量，计算为每笔交易的风险百分比;

- 挂单的动态交易量，计算为每笔交易的风险百分比; magic number - EA 的独有标识符。

EURUSD，H1 从 2018.01.01 到 2018.07.12 进行优化：



