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返回策略 - MetaTrader 5EA

AM2 | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

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4.8 (180)
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思路提供者: Andrey Kornishkin

MQL5 代码作者: barabashkakvn

该策略以限价挂单操作。


主要思路

如果在 Start Hour，我们按每种类型的 Number of pending orders 设置一套挂单网格 (限价买入和限价卖出)，应会激活一笔或多笔挂单。 然后价格必然返回到挂单网格的柱线开盘价格。

例如, 在 19:00 (Start Hour = 19), 我们放置四笔 (Number of pending orders = 4) 限价买入和限价卖出挂单。 我们预计在激活一笔或多笔挂单后，价格将回到 19 点柱线的开盘价。

请注意: 在 Start Hour 时，交易账户上不应有其它挂单。


构造网格

距离 (距当前价格) + N * 步幅 (挂单之间的步幅)

挂单的生存期期限以小时为单位设置。


平仓并移除挂单

如果所有持仓的总利润达到 "Total profit" 点数，则所有持仓将被平仓，而挂单将被移除。 在 "End Hour", 挂单也被强制移除。


输入

  • Stop Loss (in pips) - 止损;
  • Start Hour - 挂单放置时间 (钟点);
  • End Hour - 挂单移除时间 (钟点);
  • Total profit (in pips) - 达到此利润时，所有持仓均被平仓，而挂单将被移除;
  • Trailing Stop (in pips) - 尾随 ("0" - 禁用尾随);
  • Trailing Step (in pips) - 尾随步幅;
  • Distance - 从当前价格到第一笔挂单的距离;
  • Step - 挂单之间的步幅;
  • Number of pending orders - 每种类型挂单的数量;
  • Expiration (in hours) - 挂单生存期 (小时);
  • Lots - 挂单的固定交易量;
  • Risk - 挂单的动态交易量，计算为每笔交易的风险百分比;
  • magic number - EA 的独有标识符。

EURUSD，H1 从 2018.01.01 到 2018.07.12 进行优化：

返回策略

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21440

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