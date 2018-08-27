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返回策略 - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 2201
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路提供者: Andrey Kornishkin
MQL5 代码作者: barabashkakvn
该策略以限价挂单操作。
主要思路
如果在 Start Hour，我们按每种类型的 Number of pending orders 设置一套挂单网格 (限价买入和限价卖出)，应会激活一笔或多笔挂单。 然后价格必然返回到挂单网格的柱线开盘价格。
例如, 在 19:00 (Start Hour = 19), 我们放置四笔 (Number of pending orders = 4) 限价买入和限价卖出挂单。 我们预计在激活一笔或多笔挂单后，价格将回到 19 点柱线的开盘价。
请注意: 在 Start Hour 时，交易账户上不应有其它挂单。
构造网格
距离 (距当前价格) + N * 步幅 (挂单之间的步幅)
挂单的生存期期限以小时为单位设置。
平仓并移除挂单
如果所有持仓的总利润达到 "Total profit" 点数，则所有持仓将被平仓，而挂单将被移除。 在 "End Hour", 挂单也被强制移除。
输入
- Stop Loss (in pips) - 止损;
- Start Hour - 挂单放置时间 (钟点);
- End Hour - 挂单移除时间 (钟点);
- Total profit (in pips) - 达到此利润时，所有持仓均被平仓，而挂单将被移除;
- Trailing Stop (in pips) - 尾随 ("0" - 禁用尾随);
- Trailing Step (in pips) - 尾随步幅;
- Distance - 从当前价格到第一笔挂单的距离;
- Step - 挂单之间的步幅;
- Number of pending orders - 每种类型挂单的数量;
- Expiration (in hours) - 挂单生存期 (小时);
- Lots - 挂单的固定交易量;
- Risk - 挂单的动态交易量，计算为每笔交易的风险百分比;
- magic number - EA 的独有标识符。
EURUSD，H1 从 2018.01.01 到 2018.07.12 进行优化：
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21440
Exp_Ang_Zad_C_Tm_MMRec
一款使用 Ang_Zad_C 趋势跟踪指标的交易系统，可以设置严格的交易时间间隔，并根据先前交易的结果改变未来的交易量。Differential_Average_By_Sultonov
Sultonov 平滑差分指标。
Gann_Multi_Trend
Gann_Multi_Trend 指标定义了短期，中期和长期趋势。Waddah_Attar_Trend_Candles
基于 Waddah_Attar_Trend 直方图的蜡烛图，使用价格图表的开盘价，最高价，最低价和收盘价计算得出。