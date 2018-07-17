在一款 EA 中使用 BykovTrend_V2 和 ColorX2MA 指标的两套独立交易系统，有一个选项可依据之前的交易结果改变未来交易的规模。 当柱线收盘时，如果趋势已经改变，则改变两个指标之一的颜色作为开单交易信号并通知系统。

为了管理开仓交易量，在 EA 输入中添加了版块。 例如，在系统中使用 BykovTrend 指标:

input uint A_BuyLossMMTriger= 2 ; input uint A_SellLossMMTriger= 2 ; input double A_SmallMM= 0.01 ; input double A_MM= 0.1 ;

有了这样的输入，并且如果在同一交易方向内有两笔交易，EA 在相同的方向将以 0.01 手开启下一笔交易。 如果最后两笔交易中至少有一笔没有亏损，那么开仓交易量将为 0.1。

使用 ColorX2MA 的交易系统的输入完全相同:

input uint B_BuyLossMMTriger= 2 ; input uint B_SellLossMMTriger= 2 ; input double B_SmallMM= 0.01 ; input double B_MM= 0.01 ;

为令生成的 EA 正常运行，BykovTrend_V2.ex5 和 ColorX2MA.ex5 指标的编译文件必须位于 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。

在下面显示的测试中，EA 的默认输入使用了停止。

图例 1. 在图表中的交易示例。

2016 全年 GBPJPY H2 的测试结果:

图例 2. 测试结果图表