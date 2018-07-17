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EA

Exp_BykovTrend_ColorX2MA_MMRec - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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Exp_BykovTrend_ColorX2MA_MMRec.mq5 (32.02 KB) 预览
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
TradeAlgorithms.mqh (229.96 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
BykovTrend_V2.mq5 (12.29 KB) 预览
ColorX2MA.mq5 (17.51 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

在一款 EA 中使用 BykovTrend_V2ColorX2MA 指标的两套独立交易系统，有一个选项可依据之前的交易结果改变未来交易的规模。 当柱线收盘时，如果趋势已经改变，则改变两个指标之一的颜色作为开单交易信号并通知系统。

为了管理开仓交易量，在 EA 输入中添加了版块。 例如，在系统中使用 BykovTrend 指标:

input uint    A_BuyLossMMTriger=2;  //降低资金的多头亏损
input uint    A_SellLossMMTriger=2; //降低资金的空头亏损
input double  A_SmallMM=0.01;       //当亏损时成交占资金的份额
input double  A_MM=0.1;             //正常交易占资金的份额

有了这样的输入，并且如果在同一交易方向内有两笔交易，EA 在相同的方向将以 0.01 手开启下一笔交易。 如果最后两笔交易中至少有一笔没有亏损，那么开仓交易量将为 0.1。

使用 ColorX2MA 的交易系统的输入完全相同:

input uint    B_BuyLossMMTriger=2;  //降低资金的多头亏损
input uint    B_SellLossMMTriger=2; //降低资金的空头亏损
input double  B_SmallMM=0.01;       //当亏损时成交占资金的份额
input double  B_MM=0.01;            //当亏损时成交占资金的份额

为令生成的 EA 正常运行，BykovTrend_V2.ex5ColorX2MA.ex5 指标的编译文件必须位于 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。

在下面显示的测试中，EA 的默认输入使用了停止。

图例 1. 在图表中的交易示例。

图例 1. 在图表中的交易示例。

2016 全年 GBPJPY H2 的测试结果:

图例 2. 测试结果图表

图例 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21359

云交易 2 云交易 2

同时利用分形和随机振荡器两个指标，或者只使用其中一个指标。

Ozymandias_System Ozymandias_System

当烛条超出 Ozymandias 通道时以彩色标记的指标

Exp_SilverTrend_ColorJFatl_Digit_MMRec Exp_SilverTrend_ColorJFatl_Digit_MMRec

在一款 EA 中使用 SilverTrend_V2 和 ColorJFatl_Digit 指标的两套独立交易系统，有一个选项可依据之前的交易结果改变未来交易的规模。

虚拟尾随停止 虚拟尾随停止

虚拟尾随止损。