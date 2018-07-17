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虚拟尾随停止 - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路提供者: Vladimir Khlystov。
MQL5 代码开发者: barabashkakvn。
虚拟尾随可以设置止损和止盈，并以这样的方式尾随持仓，而停止订单对于经纪商不可见，即它们不保存在您的交易中心，而是在您的 PC 上; 所以除了您的电脑和您自己，没有人可以看到您的计划。
除了隐形之外，还有另一个非常有用的事情: 许多经纪商都有非常大的点差，以及放置停止订单所需的间距，而现在这些障碍不会伤害您，EA 无视它们。
迄今为止我可断定，在止损和止盈方面一切都很清晰。 我仅描述尾随。
尾随由三个变量管理:
- 尾随长度;
- 开始时的最低利润;
- 尾随步幅。
虚拟停止在等于尾随长度的距离上跟随价格。 最低利润是何时开始虚拟停止。 尾随步幅是移动虚拟停止时的间隔。
假设我们将这些数值分别设置为 5, 2 和 3。
一旦持仓利润达到 7 点，虚拟停止将移到开仓价格并加上我们的最低利润 2 点。 此后，当价格在盈利方向上达到 3 点时，止损将移到 5 点盈利，依此类推，跟随价格 3 点距离。 如果价格回滚到停止价位，则该持仓将被平仓。
尾随停止显示为虚线。
为了更容易和更快地理解 EA，您可以将其安装在测试器中，并在可视化模式下观察它是如何工作的:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21362
在一款 EA 中使用 SilverTrend_V2 和 ColorJFatl_Digit 指标的两套独立交易系统，有一个选项可依据之前的交易结果改变未来交易的规模。Exp_BykovTrend_ColorX2MA_MMRec
在一款 EA 中使用 BykovTrend_V2 和 ColorX2MA 指标的两套独立交易系统，有一个选项可依据之前的交易结果改变未来交易的规模。
在一款 EA 中使用 BrainTrend2 和 AbsolutelyNoLagLWMA 指标的两套独立交易系统，有一个选项可依据之前的交易结果改变未来交易的规模。DEMA_Range_Channel
由两条双重指数移动平均线形成的通道，基于时间序列的平均最高价和最低价