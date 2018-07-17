思路提供者: Vladimir Khlystov。

MQL5 代码开发者: barabashkakvn。

虚拟尾随可以设置止损和止盈，并以这样的方式尾随持仓，而停止订单对于经纪商不可见，即它们不保存在您的交易中心，而是在您的 PC 上; 所以除了您的电脑和您自己，没有人可以看到您的计划。

除了隐形之外，还有另一个非常有用的事情: 许多经纪商都有非常大的点差，以及放置停止订单所需的间距，而现在这些障碍不会伤害您，EA 无视它们。

迄今为止我可断定，在止损和止盈方面一切都很清晰。 我仅描述尾随。

尾随由三个变量管理:

尾随长度; 开始时的最低利润; 尾随步幅。

虚拟停止在等于尾随长度的距离上跟随价格。 最低利润是何时开始虚拟停止。 尾随步幅是移动虚拟停止时的间隔。

假设我们将这些数值分别设置为 5, 2 和 3。

一旦持仓利润达到 7 点，虚拟停止将移到开仓价格并加上我们的最低利润 2 点。 此后，当价格在盈利方向上达到 3 点时，止损将移到 5 点盈利，依此类推，跟随价格 3 点距离。 如果价格回滚到停止价位，则该持仓将被平仓。

尾随停止显示为虚线。

为了更容易和更快地理解 EA，您可以将其安装在测试器中，并在可视化模式下观察它是如何工作的: