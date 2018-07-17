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Exp_SilverTrend_ColorJFatl_Digit_MMRec - MetaTrader 5EA
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
在一款 EA 中使用 SilverTrend_V2 和 ColorJFatl_Digit 指标的两套独立交易系统，有一个选项可依据之前的交易结果改变未来交易的规模。 当柱线收盘时，如果趋势已经改变，则改变两个指标之一的颜色作为开单交易信号并通知系统。
为了管理开仓交易量，在 EA 输入中添加了版块。 例如，在系统中使用 SilverTrend 指标:
input uint A_BuyLossMMTriger=2; //降低资金的多头亏损 input uint A_SellLossMMTriger=2; //降低资金的空头亏损 input double A_SmallMM=0.01; //当亏损时成交占资金的份额 input double A_MM=0.1; //正常交易占资金的份额
有了这样的输入，并且如果在同一交易方向内有两笔交易，EA 在相同的方向将以 0.01 手开启下一笔交易。 如果最后两笔交易中至少有一笔没有亏损，那么开仓交易量将为 0.1。
使用 ColorJFatl_Digit 的交易系统的输入完全相同:
input uint B_BuyLossMMTriger=2; //降低资金的多头亏损 input uint B_SellLossMMTriger=2; //降低资金的空头亏损 input double B_SmallMM=0.01; //当亏损时成交占资金的份额 input double B_MM=0.01; //当亏损时成交占资金的份额
为令生成的 EA 正常运行，SilverTrend.ex5 和 ColorJFatl_Digit.ex5 指标的编译文件必须位于 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。
在下面显示的测试中，EA 的默认输入使用了停止。
图例 1. 在图表中的交易示例。
2016 全年 GBPUSD H6 的测试结果:
图例 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21361
Exp_BykovTrend_ColorX2MA_MMRec
在一款 EA 中使用 BykovTrend_V2 和 ColorX2MA 指标的两套独立交易系统，有一个选项可依据之前的交易结果改变未来交易的规模。云交易 2
同时利用分形和随机振荡器两个指标，或者只使用其中一个指标。
虚拟尾随停止
虚拟尾随止损。Exp_BrainTrend2_AbsolutelyNoLagLwma_MMRec
在一款 EA 中使用 BrainTrend2 和 AbsolutelyNoLagLWMA 指标的两套独立交易系统，有一个选项可依据之前的交易结果改变未来交易的规模。