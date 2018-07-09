Две независимых торговых системы с использованием индикаторов BykovTrend_V2 и ColorX2MA в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы. Сигналы на совершение сделок торговыми системами формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение тренда, отображаемое сменой цвета любого из этих, двух индикаторов.

Для управления объёмами открываемых позиций добавлены блоки входных переменных эксперта. Для системы с использованием индикатора BykovTrend, к примеру:

input uint A_BuyLossMMTriger= 2 ; input uint A_SellLossMMTriger= 2 ; input double A_SmallMM= 0.01 ; input double A_MM= 0.1 ;

При таких входных параметрах эксперт при наличии двух, последних, убыточных сделок в одном направлении торговли следующую сделку в этом направлении откроет объёмом всего 0.01 лота. А если из двух последних сделок хотя бы одна не убыточная, то объём позиции будет 0.1.

Абсолютно аналогичные входные параметры имеются в наличии и для торговой системы с использованием ColorX2MA:

input uint B_BuyLossMMTriger= 2 ; input uint B_SellLossMMTriger= 2 ; input double B_SmallMM= 0.01 ; input double B_MM= 0.1 ;

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов BykovTrend_V2.ex5 и ColorX2MA.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию с использованием стопов.

Рис.1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2016 год на GBPJPY H2:

Рис. 2. График результатов тестирования