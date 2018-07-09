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Exp_BykovTrend_ColorX2MA_MMRec - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Две независимых торговых системы с использованием индикаторов BykovTrend_V2 и ColorX2MA в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы. Сигналы на совершение сделок торговыми системами формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение тренда, отображаемое сменой цвета любого из этих, двух индикаторов.

Для управления объёмами открываемых позиций добавлены блоки входных переменных эксперта. Для системы с использованием индикатора BykovTrend, к примеру:

input uint    A_BuyLossMMTriger=2;  //A количество убыточных сделок в Buy направлении для уменьшения MM
input uint    A_SellLossMMTriger=2; //A количество убыточных сделок в Sell направлении для уменьшения MM
input double  A_SmallMM=0.01;       //A Доля финансовых ресурсов от депозита в сделке при убытках
input double  A_MM=0.1;             //A Доля финансовых ресурсов от депозита в сделке при нормальной торговле

При таких входных параметрах эксперт при наличии двух, последних, убыточных сделок в одном направлении торговли следующую сделку в этом направлении откроет объёмом всего 0.01 лота. А если из двух последних сделок хотя бы одна не убыточная, то объём позиции будет 0.1.

Абсолютно аналогичные входные параметры имеются в наличии и для торговой системы с использованием ColorX2MA:

input uint    B_BuyLossMMTriger=2;  //B количество убыточных сделок в Buy направлении для уменьшения MM
input uint    B_SellLossMMTriger=2; //B количество убыточных сделок в Sell направлении для уменьшения MM
input double  B_SmallMM=0.01;       //B Доля финансовых ресурсов от депозита в сделке при убытках
input double  B_MM=0.1;             //B Доля финансовых ресурсов от депозита в сделке

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов BykovTrend_V2.ex5 и ColorX2MA.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию с использованием стопов.

Рис.1. Примеры сделок на графике

Рис.1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2016 год на GBPJPY H2:

Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования

cloud's trade 2 cloud's trade 2

Совместная работа с индикаторами Fractals и Stochastic или только с одним из индикаторов.

AOCCI AOCCI

Советник на основе двух индикаторов: iCCI (Commodity Channel Index, CCI) и iAO (Awesome Oscillator, AO)

Virtual Trailing Stop Virtual Trailing Stop

Виртуальный трейлинг стоп.

Exp_SilverTrend_ColorJFatl_Digit_MMRec Exp_SilverTrend_ColorJFatl_Digit_MMRec

Две независимых торговых системы с использованием индикаторов SilverTrend_V2 и ColorJFatl_Digit в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы