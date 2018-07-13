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AbsolutelyNoLagLwma_Digit_HTF - MetaTrader 5脚本
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AbsolutelyNoLagLwma_Digit 指标，其输入参数中有时间帧选项:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表时间帧
若要指标运行，指标 AbsolutelyNoLagLwma_Digit.ex5 必须位于 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。
图例 1. 指标 AbsolutelyNoLagLwma_Digit_HTF
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21090
ID_Close_Rectangle
一款用于关闭 (缩小右侧长度) 矩形的实用程序。CaudateXPeriodCandle_main_Arrow
在主图表中的 CaudateXPeriodCandle 指标，高亮颜色点出 "锤形" 和 "反转锤形" 类型的烛条。
AbsolutelyNoLagLwma_Digit_Cloud
AbsolutelyNoLagLwma_Digit 移动平均线，用彩色背景填充图表空间。Exp_WAMI_Cloud_X2
一款趋势跟踪交易系统 Exp_WAMI_Cloud_X2，基于两个 WAMI 指标的信号。