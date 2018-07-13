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FullDump - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 2150
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路提供者: Yuri。
MQL5 代码开发者: Vladimir Karputov。
操作算法
自柱线 "0" 到Depth of search 区间内搜索信号。
买入:
- RSI 必须低于 30;
- 价格必须触及布林带底边线;
- 然后等待烛条移动到布林带中线上方;
- 止损应放置在最后的低点之下。 止盈放置在布林带顶边线上方;
- 一旦触及顶边线，必须将止损移至盈亏平衡点。
卖出:
- RSI 必须高于 70;
- 价格必须触及布林带上边界;
- 然后等待烛条移动到布林带中线以下;
- 止损应放置在最后的高点之上。 止盈放置在布林带底边线下方;
- 一旦触及底边线，必须将止损移至盈亏平衡点。
输入
- Lots - 开仓交易量。
- Bands - 布林带: 均化周期;
- RSI - RSI: 均化周期;
- Indent from High and Low - 在设置止损和止盈时距高点和低点的缩进;
- Depth of search - 搜索信号所需的柱线数量;
- magic number - EA 的独有标识符。
在 EURUSD，H1 上进行优化 (注意: 非优化参数也存在于代码中; 您必须独立搜索必要的值):
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21032
ColorX2MA_x2_cloud_HTF
来自两个不同时间帧的 ColorX2MA 指标，指示线之间的区域被云填充，其颜色与行情的趋势方向相对应Cutler_RSI
卡特勒 (Cutler) 的 RSI。
DBB
自布林带的距离指标。Directional_Breakout
一款走势方向和停止位的指标。