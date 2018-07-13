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EA

FullDump - MetaTrader 5EA

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发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 产品 1 信号 24 文章 1882 代码 353 主题 29246 评论
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思路提供者: Yuri

MQL5 代码开发者: Vladimir Karputov


操作算法

自柱线 "0" 到Depth of search 区间内搜索信号。


买入:

  1. RSI 必须低于 30;
  2. 价格必须触及布林带底边线;
  3. 然后等待烛条移动到布林带中线上方;
  4. 止损应放置在最后的低点之下。 止盈放置在布林带顶边线上方;
  5. 一旦触及顶边线，必须将止损移至盈亏平衡点。


卖出:

  1. RSI 必须高于 70;
  2. 价格必须触及布林带上边界;
  3. 然后等待烛条移动到布林带中线以下;
  4. 止损应放置在最后的高点之上。 止盈放置在布林带底边线下方;
  5. 一旦触及底边线，必须将止损移至盈亏平衡点。


输入

  • Lots - 开仓交易量。
  • Bands - 布林带: 均化周期;
  • RSI - RSI: 均化周期;
  • Indent from High and Low - 在设置止损和止盈时距高点和低点的缩进;
  • Depth of search - 搜索信号所需的柱线数量;
  • magic number - EA 的独有标识符。

在 EURUSD，H1 上进行优化 (注意: 非优化参数也存在于代码中; 您必须独立搜索必要的值):

FullDump

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21032

ColorX2MA_x2_cloud_HTF ColorX2MA_x2_cloud_HTF

来自两个不同时间帧的 ColorX2MA 指标，指示线之间的区域被云填充，其颜色与行情的趋势方向相对应

Cutler_RSI Cutler_RSI

卡特勒 (Cutler) 的 RSI。

DBB DBB

自布林带的距离指标。

Directional_Breakout Directional_Breakout

一款走势方向和停止位的指标。