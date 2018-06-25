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Wiseman - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

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4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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真实作者: Pavel Kulko

Wiseman 这款指标基本上目标在于展示趋势方向已发生改变的烛条。

如果颜色是粉红色，那么趋势已经改变为看跌; 如果它是绿色的，那么它已经改变为看涨。 若当前高点在前一高点之上，且收盘价低于烛条范围 (最高价 + 最低价) / 2 的中间位置时，则会形成一根绿色柱线。

如此类似，若当前低在前一低点之下，且收盘价高于烛条范围的中间位置时，则会出现一根粉红色柱线。

该指标基于比尔·威廉斯在他的一本著作中的想法。 这仅供参考。 仅依据此指标进行交易将不会所斩获。 它也许会被用作趋势策略的信号指标。

图例1. 指标 Wiseman

图例1. 指标 Wiseman

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20917

Kalman_Filter Kalman_Filter

卡尔曼 (Kalman) 滤波器指标。 它可以有效地抑制噪音，从中提取主要趋势。

HL_StdDev HL_StdDev

振荡器显示基于最高价与最低价之间差值计算出的标准偏差。

Rainbow_Volume Rainbow_Volume

彩色逐笔报价交易量指标。

Range_Histogram Range_Histogram

烛条尺寸指标。