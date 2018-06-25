加入我们粉丝页
因此发布一个链接 -
让其他人评价
两条均线一条 RSI - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 4429
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路来自: Iurii Tokman。
MQL5 编码: Vladimir Karputov。
EA 依据两条 iMA (移动均线，MA) 指标和一条 iRSI (相对强弱指数，RSI) 进行交易。 仅在出现新的柱形时才会根据交易信号做出决策，持仓会在逐笔报价时尾随并平仓 (如果已获利的话)。
策略应用了一个非常规的解决方案: 慢速 指标的均化周期计算为 快速 均化周期乘以 2，而 RSI 均化周期总是等于 快速 均化周期。 这样就减少了优化中的参数数量。
您也可以在信号识别公式中绝对优化所有 "<" 和 ">" 符号。 为此, 它引入了自身的 自变量 (InpMoreLessBuy_1, InpMoreLessBuy_2, InpMoreLessBuy_3, InpMoreLessSell_1, InpMoreLessSell_2, 和 InpMoreLessSell_3)。 有了这些自变量，该公式被修改如下:
bool signal_buy=(!InpMoreLessBuy_1 ? ArrayFast[1]<ArraySlow[1]: ArrayFast[1]>ArraySlow[1]) && (InpMoreLessBuy_2 ? ArrayFast[0]>ArraySlow[0]: ArrayFast[0]<ArraySlow[0]) && (InpMoreLessBuy_3 ? RSI>InpRSI_level_UP : RSI<InpRSI_level_UP); bool signal_sell=(InpMoreLessSell_1 ? ArrayFast[1]>ArraySlow[1]: ArrayFast[1]<ArraySlow[1]) && (!InpMoreLessSell_2? ArrayFast[0]<ArraySlow[0]: ArrayFast[0]>ArraySlow[0]) && (!InpMoreLessSell_3? RSI<InpRSI_level_DOWN : RSI>InpRSI_level_DOWN);
输入参数
-
移动平均线指标参数:
- Fast: av. period - "快速" 移动均线的均化周期;
- Fast: horizontal shift - "快速" 移动均线的水平位移;
- Fast: type of price - "快速" 移动均线的价格类型;
- Slow: horizontal shift - "慢速" 移动均线的水平位移;
- Slow: type of price - "慢速" 移动均线的价格类型;
- Fast and Slow: smoothing type - 均化类型 ("快速" 和 "慢速" 共用参数)。
-
RSI 指标及其信号的参数:
- RSI: type of price - 指标 RSI 的价格类型;
- RSI: level UP - 指标 RSI 的上边界级别;
- RSI: level DOWN - 指标 RSI 的下边界级别。
-
交易参数:
- Stop Loss - 止损 (如果设为零，参数将被禁用);
- Take Profit - 止盈 (如果设为零，参数将被禁用);
- Trailing Stop - 尾随 (如果设为零，参数将被禁用);
- Trailing Step - 尾随步幅;
- Lots - 按照永久性手数交易 (参数 Lots 高于零且参数 Risk 等于零);
- Risk - 动态计算手数 (参数 Risk 高于零且参数 Lots 等于零);
- Maximum number of positions in one direction - 一个方向上的最大数量 (如果设为零，该参数将被禁用);
- Close all positions when profit is achieved - 达到利润目标时全部平仓 (如果设为零，参数将被禁用);
- Close opposite positions - 逆向持仓平仓 (如果设为 "false"，参数将被禁用);
- magic number - EA 的独有标识符。
正如您所看到，除了设置指标参数之外，该 EA 可灵活设置 (和禁用) 止损，止盈，尾随，一个方向的持仓最大数量，获利平仓，以及逆向持仓平仓。 您还可以管理开仓手数的计算: 您可按照永久性手数交易 (Lots 高于零且 Risk 等于零), 或动态计算手数 (Risk 高于零且 Lots 等于零)。
优化建议
在 "1 分钟 OHLC" 模式下, 选择一个品种和时间帧 M15。 禁用 (设为零) Stop Loss, Take Profit, 和 Trailing 并将 maximum number of positions in each direction 设为 "1"。或将包括初始优化参数的文件 Two MA one RSI M15 Start.set 复制到 MQL5\Profiles\Tester\ 文件夹中。
选择优化类型为 "快速 (遗传算法)" 和 "最大余额" 参数进行优化。
为了优化，我建议参与 MQL5 云网络: 针对 2017 全年的 USDJPY，云计算优化加上我的四核笔记本电脑
耗时
2018.05.28 08:03:19.923 优化完成时间 7 分 58 秒
且成本为 $0.08。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20886
一套基于 SilverTrend_CrazyChart 指标信号的交易系统。随机振荡器 EA
基于指标 iStochastic (随机振荡器，随机指标) 进行交易。 可启用/禁用持仓的止损, 止盈, 和尾随。
指标 OzFX_D1_IndAES_v1.0 在输入参数中提供了时间帧选择选项。CandlesticksBW_Alert
一款根据 B.Williams 的多色烛条指标，当趋势变化时报警，并在这种情况下发送电子邮件和推送消息。