该指标计算移动平均线的最后一个线段的倾斜角度，并将其与均线和从均线末端延伸出的射线一起显示在图表中。

它有七个输入参数:

MA period - MA 周期;

- MA 周期; MA method - MA 计算方法;

- MA 计算方法; Applied price - MA 计算价格类型;

- MA 计算价格类型; Line color - 从均线末端延伸出的射线的颜色;

- 从均线末端延伸出的射线的颜色; Line width - 从均线末端延伸出的射线的宽度;

- 从均线末端延伸出的射线的宽度; Line style - 从均线末端延伸出的射线的样式;

- 从均线末端延伸出的射线的样式; Font size - 显示线倾斜角度的文字大小。

以下图片中有各种颜色和类型的指示线: