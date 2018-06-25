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Trend_Angle - MetaTrader 5脚本

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Trend_Angle.mq5 (12.23 KB) 预览
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该指标计算移动平均线的最后一个线段的倾斜角度，并将其与均线和从均线末端延伸出的射线一起显示在图表中。

它有七个输入参数:

  • MA period - MA 周期;
  • MA method - MA 计算方法;
  • Applied price - MA 计算价格类型;
  • Line color - 从均线末端延伸出的射线的颜色;
  • Line width - 从均线末端延伸出的射线的宽度;
  • Line style - 从均线末端延伸出的射线的样式;
  • Font size - 显示线倾斜角度的文字大小。

以下图片中有各种颜色和类型的指示线:

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20871

ProfitCalculator ProfitCalculator

带有已平仓位日期的面板指标。

RSI_STARC RSI_STARC

RSI + STARC 波带 (Stoller平 均范围通道)。

BrainTrend2_V2_x10 BrainTrend2_V2_x10

BrainTrend2_V2x10 指标显示来自十个不同时间帧的 BrainTrend2_V2 指标蜡烛图的颜色。

MultiBrainTrend2_V2_x10 MultiBrainTrend2_V2_x10

MultiBrainTrend2_V2_x10 指标使用来自十个不同时间帧的 BrainTrend2_V2 指标的颜色来展现当前趋势的信息。