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该指标计算移动平均线的最后一个线段的倾斜角度，并将其与均线和从均线末端延伸出的射线一起显示在图表中。
它有七个输入参数:
- MA period - MA 周期;
- MA method - MA 计算方法;
- Applied price - MA 计算价格类型;
- Line color - 从均线末端延伸出的射线的颜色;
- Line width - 从均线末端延伸出的射线的宽度;
- Line style - 从均线末端延伸出的射线的样式;
- Font size - 显示线倾斜角度的文字大小。
以下图片中有各种颜色和类型的指示线:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20871
ProfitCalculator
带有已平仓位日期的面板指标。RSI_STARC
RSI + STARC 波带 (Stoller平 均范围通道)。
BrainTrend2_V2_x10
BrainTrend2_V2x10 指标显示来自十个不同时间帧的 BrainTrend2_V2 指标蜡烛图的颜色。MultiBrainTrend2_V2_x10
MultiBrainTrend2_V2_x10 指标使用来自十个不同时间帧的 BrainTrend2_V2 指标的颜色来展现当前趋势的信息。