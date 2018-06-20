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EA

Exp_2XMA_Ichimoku_Oscillator - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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Exp_2XMA_Ichimoku_Oscillator.mq5 (19.28 KB) 预览
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
TradeAlgorithms.mqh (223.62 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
2XMA_Ichimoku_Oscillator.mq5 (21.59 KB) 预览
XMA_Ichimoku.mq5 (19.47 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

一套基于 2XMA_Ichimoku_Oscilator 指标信号的交易系统。 如果指标方向发生变化，则当柱线收盘时会形成信号。

若要令生成的 EA 正常运行，编译的 XMA_Ichimoku.ex52XMA_Ichimoku_Oscillator.ex5 指标文件必须位于 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。

请注意，库文件 TradeAlgorithms.mqh 设计用于 EA，且经纪商提供 非零点差，并能在开仓同时 设置止损和止盈。 您可以在 Trade Algorithms 下载该函数库的其它版本。

使用 EA 默认输入参数进行以下测试。 测试中未使用止损和止盈。

图例 1. 图表上的示例交易

图例 1. 图表上的示例交易

测试结果 GBPUSD H1，2016 全年:

图例 2. 测试结果图表

图例 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20739

EMAVFS_StDev_HTF EMAVFS_StDev_HTF

EMAVFS_StDev 指标在输入参数中有时间帧选择选项。

四条水平线 四条水平线

指标绘制四条水平线: 两条基准线 (默认为红色) 高于 "Bar number" 柱线的最高价和低于最低价，帮助线 (默认为绿色) 自基准线偏移。

Exp_XRSIDeMarker_Histogram Exp_XRSIDeMarker_Histogram

一套基于 XRSIDeMarker_Histogram 指标信号的交易系统。

XStdDevSpeed_direction XStdDevSpeed_direction

指标 XStdDevSpeed_direction 显示市场波动率的信息，使用了具有固定时间帧的 XStdDevSpeed 的指标值。