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指标

四条水平线 - MetaTrader 5脚本

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

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4.8 (180)
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指标绘制四条水平线: 两条基准线 (默认为红色) 高于 Bar number 柱线的最高价和低于最低价，帮助线 (默认为绿色) 自基准线偏移。


基准线绘制规则

  • 线 HighLowUP 由柱线编号的最高价加上 Shift 绘制;
  • 线 HighLowDOWN 由柱线编号的最低价减去 Shift 绘制。


帮助线绘制规则

  • 线 DifferenceUPHighLowUP 价格加上 HighLowUPHighLowDOWN 之间的价差，并减去 Shift 绘制。

  • 线 DifferenceDOWNHighLowDOWN 价格减去 HighLowUPHighLowDOWN 之间的价差，并加上 Shift 绘制。

该指标主要用于从 H4 开始的大型时间帧。

柱线编号 2

图例 1. 参数 "Bar number" 为 "2"

柱线编号 1

图例 2. 参数 "Bar number" 为 "1"

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20724

TST TST

智能交易系统未使用任何指标。 它仅使用当前价格和零柱线的 OHLC。

EMAVFS_StDev EMAVFS_StDev

EMAVFS 指标基于标准偏差算法，附加的趋势强度以彩色圆点指示。

EMAVFS_StDev_HTF EMAVFS_StDev_HTF

EMAVFS_StDev 指标在输入参数中有时间帧选择选项。

Exp_2XMA_Ichimoku_Oscillator Exp_2XMA_Ichimoku_Oscillator

一套基于 2XMA_Ichimoku_Oscilator 指标信号的交易系统。