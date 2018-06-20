指标绘制四条水平线: 两条基准线 (默认为红色) 高于 Bar number 柱线的最高价和低于最低价，帮助线 (默认为绿色) 自基准线偏移。





基准线绘制规则

线 HighLowUP 由柱线编号的最高价加上 Shift 绘制;

由柱线编号的最高价加上 绘制; 线 HighLowDOWN 由柱线编号的最低价减去 Shift 绘制。





帮助线绘制规则

线 DifferenceUP 由 HighLowUP 价格加上 HighLowUP 和 HighLowDOWN 之间的价差，并减去 Shift 绘制。

线 DifferenceDOWN 由 HighLowDOWN 价格减去 HighLowUP 和 HighLowDOWN 之间的价差，并加上 Shift 绘制。

该指标主要用于从 H4 开始的大型时间帧。

图例 1. 参数 "Bar number" 为 "2"

图例 2. 参数 "Bar number" 为 "1"