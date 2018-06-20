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指标绘制四条水平线: 两条基准线 (默认为红色) 高于 Bar number 柱线的最高价和低于最低价，帮助线 (默认为绿色) 自基准线偏移。
基准线绘制规则
- 线 HighLowUP 由柱线编号的最高价加上 Shift 绘制;
- 线 HighLowDOWN 由柱线编号的最低价减去 Shift 绘制。
帮助线绘制规则
-
线 DifferenceUP 由 HighLowUP 价格加上 HighLowUP 和 HighLowDOWN 之间的价差，并减去 Shift 绘制。
-
线 DifferenceDOWN 由 HighLowDOWN 价格减去 HighLowUP 和 HighLowDOWN 之间的价差，并加上 Shift 绘制。
该指标主要用于从 H4 开始的大型时间帧。
图例 1. 参数 "Bar number" 为 "2"
图例 2. 参数 "Bar number" 为 "1"
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20724
TST
智能交易系统未使用任何指标。 它仅使用当前价格和零柱线的 OHLC。EMAVFS_StDev
EMAVFS 指标基于标准偏差算法，附加的趋势强度以彩色圆点指示。
EMAVFS_StDev_HTF
EMAVFS_StDev 指标在输入参数中有时间帧选择选项。Exp_2XMA_Ichimoku_Oscillator
一套基于 2XMA_Ichimoku_Oscilator 指标信号的交易系统。