一套基于 XRSIDeMarker_Histogram 指标信号的交易系统。 如果指标方向发生变化，则当柱线收盘时会形成信号。

若要令生成的 EA 正常运行，编译的 XRSIDeMarker_Histogram.ex5 指标文件必须位于 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。

请注意，库文件 TradeAlgorithms.mqh 设计用于 EA，且经纪商提供 非零点差，并能在开仓同时 设置止损和止盈。 您可以在 Trade Algorithms 下载该函数库的其它版本。

使用 EA 默认输入参数进行以下测试。 测试中未使用止损和止盈。

图例 1. 图表上的示例交易

测试结果 GBPUSD H4，2016 全年:

图例 2. 测试结果图表