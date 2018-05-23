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Schaff Trend RSI 含有可以在多时段模式下工作的选项，
支持的时段是所有 MetaTrader 5 所支持可用的时段，它还含有3个“特别的”时段:
- Next higher timeframe: 与活动图表相比，第一个更高的时段。
- Second higher timeframe: 与活动图表相比，第二个更高的时段。
- Third higher timeframe: 与活动图表相比，第三个更高的时段。
如果使用这三个时段中的设置，则在您改变图表时段的时候会自动设置这些时段。
备注:它是一个独立的指标 - 它不需要“常规”版本就可以工作。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20519
Schaff TCD RSX
为了过滤掉更多的错误信号，这个 Schaff TCD RSI 指标的变体使用的是 RSX (是一种比“常规”RSI 更加平滑的 RSI) 来生成更加平滑的结果。Schaff TCD RSI
Schaff 趋势汇总分离指标可以把 Schaff 趋势的汇总分离按照从0到100的范围进行度量，使得在货币趋势中可以更容易地识别超买和超卖水平，并且可以替代 RSI 用于最终的计算。
Schaff trend RSX mtf
Schaff Trend RSX 多时段版本EMA Levels MTF
EMA Levels 多时段版本。