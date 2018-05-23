Schaff Trend RSI 含有可以在多时段模式下工作的选项，

支持的时段是所有 MetaTrader 5 所支持可用的时段，它还含有3个“特别的”时段:

Next higher timeframe: 与活动图表相比，第一个更高的时段。

Second higher timeframe: 与活动图表相比，第二个更高的时段。

Third higher timeframe: 与活动图表相比，第三个更高的时段。

如果使用这三个时段中的设置，则在您改变图表时段的时候会自动设置这些时段。

备注:它是一个独立的指标 - 它不需要“常规”版本就可以工作。