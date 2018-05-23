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为了过滤掉更多错误信号，这个 Schaff TCD RSI 指标的变体使用的是 RSX (是一种比“常规”RSI 更加平滑的 RSI) 来生成更加平滑的结果。
这个指标中的极值点 (0 和 100) 会更快达到 - 当与“常规”版本比较的时候。这是 RSX 计算方法的结果。这可能对快速评估短线趋势反转有所帮助。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20499
Schaff TCD RSI
Schaff 趋势汇总分离指标可以把 Schaff 趋势的汇总分离按照从0到100的范围进行度量，使得在货币趋势中可以更容易地识别超买和超卖水平，并且可以替代 RSI 用于最终的计算。Schaff Trend RSX
Schaff Trend RSX 是 "一种更加平滑的 RSI"，没有延迟，在这个版本中计算的是 RSX 而不是 RSI。这使斜线更加平滑，而颜色(倾斜方向)的变化更加减少。
Schaff Trend RSI MTF
Schaff Trend RSI 多时段版本。Schaff trend RSX mtf
Schaff Trend RSX 多时段版本