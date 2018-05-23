为了过滤掉更多错误信号，这个 Schaff TCD RSI 指标的变体使用的是 RSX (是一种比“常规”RSI 更加平滑的 RSI) 来生成更加平滑的结果。

这个指标中的极值点 (0 和 100) 会更快达到 - 当与“常规”版本比较的时候。这是 RSX 计算方法的结果。这可能对快速评估短线趋势反转有所帮助。