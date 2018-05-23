代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

Schaff TCD RSX - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 代码 95 主题 35864 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1521
等级:
(17)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

为了过滤掉更多错误信号，这个 Schaff TCD RSI 指标的变体使用的是 RSX (是一种比“常规”RSI 更加平滑的 RSI) 来生成更加平滑的结果。

这个指标中的极值点 (0 和 100) 会更快达到 - 当与“常规”版本比较的时候。这是 RSX 计算方法的结果。这可能对快速评估短线趋势反转有所帮助。

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20499

Schaff TCD RSI Schaff TCD RSI

Schaff 趋势汇总分离指标可以把 Schaff 趋势的汇总分离按照从0到100的范围进行度量，使得在货币趋势中可以更容易地识别超买和超卖水平，并且可以替代 RSI 用于最终的计算。

Schaff Trend RSX Schaff Trend RSX

Schaff Trend RSX 是 "一种更加平滑的 RSI"，没有延迟，在这个版本中计算的是 RSX 而不是 RSI。这使斜线更加平滑，而颜色(倾斜方向)的变化更加减少。

Schaff Trend RSI MTF Schaff Trend RSI MTF

Schaff Trend RSI 多时段版本。

Schaff trend RSX mtf Schaff trend RSX mtf

Schaff Trend RSX 多时段版本