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合成平滑 RSI - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic
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这个指标的思路与合成 RSI 是一样的:

  • 该指标不是使用了一个RSI，而是使用了3个RSI的实例，
  • 这3个实例的RSI然后被用来计算“合成”值（这不是3的平均值，因为计算不同于平均值）。

作为一个补充，价格被预先过滤之前被用于RSI计算。如果您希望省略该部分，只需将所有EMA周期设置为小于或等于1。

区别 (与合成RSI相比) 是这个版本在计算中使用了 Ehlers 的平滑 RSI，而不是使用的 "常规" RSI，而这样使得结果合成 RSI 更加平滑。

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20469

合成RSI 合成RSI

合成 RSI (Synthetic RSI ) 指标不是使用了一个RSI, 而是使用了3个RSI的实例。 这3个实例的RSI然后被用来计算“合成”值（这不是3的平均值，因为计算不同于平均值）。

综合指数 综合指数

综合指数（Composite Index）是为了解决RSI中的发散失效问题而开发的，但是它在指标内提供特定水平支撑的能力增加了它的价值。综合指数采用RSI的归一化公式，并去除归一化范围限制。复合指数的公式使用嵌入的动量计算与短期的RSI平滑。

价格通道止损 价格通道止损

价格通道止损（Price Channel Stop）指标显示了根据通道周期数和预想的风险估计的趋势。它还显示了两个值的水平线，可以用于根据本指标开启订单的止损（使用趋势颜色改变可以用于开启新订单的信号以及关闭已有订单）。

不对称区带 不对称区带

不对称区带（Asymmetric bands）指标是一种当有趋势反转时避免延迟的方法（因为反向方面的区带距离当前价格太远了）。