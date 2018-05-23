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这个指标的思路与合成 RSI 是一样的:
- 该指标不是使用了一个RSI，而是使用了3个RSI的实例，
- 这3个实例的RSI然后被用来计算“合成”值（这不是3的平均值，因为计算不同于平均值）。
作为一个补充，价格被预先过滤之前被用于RSI计算。如果您希望省略该部分，只需将所有EMA周期设置为小于或等于1。
区别 (与合成RSI相比) 是这个版本在计算中使用了 Ehlers 的平滑 RSI，而不是使用的 "常规" RSI，而这样使得结果合成 RSI 更加平滑。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20469
合成RSI
合成 RSI (Synthetic RSI ) 指标不是使用了一个RSI, 而是使用了3个RSI的实例。 这3个实例的RSI然后被用来计算“合成”值（这不是3的平均值，因为计算不同于平均值）。综合指数
综合指数（Composite Index）是为了解决RSI中的发散失效问题而开发的，但是它在指标内提供特定水平支撑的能力增加了它的价值。综合指数采用RSI的归一化公式，并去除归一化范围限制。复合指数的公式使用嵌入的动量计算与短期的RSI平滑。