这个指标的思路与合成 RSI 是一样的:

该指标不是使用了一个RSI，而是使用了3个RSI的实例，

这3个实例的RSI然后被用来计算“合成”值（这不是3的平均值，因为计算不同于平均值）。

作为一个补充，价格被预先过滤之前被用于RSI计算。如果您希望省略该部分，只需将所有EMA周期设置为小于或等于1。

区别 (与合成RSI相比) 是这个版本在计算中使用了 Ehlers 的平滑 RSI，而不是使用的 "常规" RSI，而这样使得结果合成 RSI 更加平滑。