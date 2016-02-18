请观看如何免费下载自动交易
真实作者:
LeMan
基于LeManTrend指标算法的信号灯信号指标.
本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 库文件中的类 (复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 这些类的使用在文章"不使用额外缓冲区进行中间计算的平均价格序列"有详尽描述.
图 1. LeManTrendSign 指标
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14370
VolatilityQualitySign
基于VolatilityQuality 指标算法的信号灯信号指标.ColorBulls_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的ColorBulls指标.
LeManTrendHist
把 LeManTrend 指标以信号线之间的差距平滑计算后的柱形图形式实现.LeManTrendHist_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 LeManTrendHist 指标.