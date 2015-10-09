代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
EA

Exp_ColorSchaffTriXTrendCycle - MetaTrader 5EA

\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
colorschafftrixtrendcycle.mq5 (10.96 KB) 预览
\MQL5\Experts\
exp_colorschafftrixtrendcycle.mq5 (6.54 KB) 预览
这款 Exp_ColorSchaffTriXTrendCycle EA 基于 ColorSchaffTriXTrendCycle 振荡器相对于超买和超卖级别的位置变化。在柱线收盘时，如果突破级别，产生执行交易的信号。

此 EA 需要指标的编译文件 ColorSchaffTriXTrendCycle.ex5 以便运行。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

注意，如果交易商提供非零点差，并且可在开仓时设置止损及止盈，这个 TradeAlgorithms.mqh 库文件方可在 EA 中使用。您可以下载更多库文件的变体，链接如下: TradeAlgorithms

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例.1. 图表中是交易例子

测试结果 2014 品种 GBPJPY H4:

图例.2. 测试结果图表

