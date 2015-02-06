代码库部分
YURAZ_CLOSEPRC_V3_1 - MetaTrader 5EA

Yuriy Zaytsev | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
一键平仓，或者在得到按照资金额比例计算的规定利润后，平掉所有持仓。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/11349

