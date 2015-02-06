请观看如何免费下载自动交易
YURAZ_CLOSEPRC_V3_1 - MetaTrader 5EA
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
一键平仓，或者在得到按照资金额比例计算的规定利润后，平掉所有持仓。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/11349
YURAZ_MCCH 计算指标
此指标计算相对于收盘价的增长或下降百分比。它通过使用面向对象的编程编写，并可以很容易地与任何 EA 或其它指标集成。Exp_MaByMa
这款 Exp_MaByMa EA 基于趋势指标 MaByMa 的信号。
通道尾随
此 EA 沿着一个价格通道尾随。ExchangePrice
此指标显示当前价格相对于 countBarsS/countBarsL 指定的之前柱线的价格变化。