中国奢侈品市场首现负增长

去年就已宣告进入寒冬期的全球奢侈品市场，今年迎来了更残酷的境遇。昨日，美国咨询公司贝恩联合意大利奢侈品行业协会发布最新的《全球奢侈品市场监控》报告称，2014年全球个人奢侈品消费增速将仅有2%，创下2009年以来最低，而中国市场则将出现奢侈品入华以来的首次负增长。

报告显示，今年全球奢侈品市场个人消费将仅实现5%的增长，预计增至2230亿欧元，约合2820亿美元，撇除汇率因素后仅增2%。而在本已宣告进入寒冬期的去年，这一数字就已经跌至4%-5%，今年的境遇更为残酷。值得注意的是，被称为全球奢侈品救世主的中国市场，也将首次出现负增长，贝恩预测，今年中国市场的销售额将会下跌2%，而这一数字在去年还有7%的增长。

报告分析认为，中国持续大力度的反腐败措施造成了市场的萎靡。此外，全球硬奢侈品的销售也因为亚太地区腕表的萎缩而大幅放缓。中国消费者一向是亚太地区腕表旅游消费的主力军，由于腕表价格较高，这一品类的波动对整个行业影响极大。

实际上，近来陆续公布的各大奢侈品集团财报，也同期印证了市场的低迷。Burberry集团10月14日发布的上半年财报显示业绩上涨7%，环比呈放缓趋势，且预计下半年出现中到低个位数下跌；皮具奢侈品牌Mulberry昨日发布的上半年财报则称，收入下跌达7%；LVHM集团昨日发布截至9月30日的2014前三季度财报显示，销售额增速仅4%，增速大幅下跌；而历峰集团旗下Prada不久前公布的中期业绩称，净盈利较去年同期下降21%。

分析人士对此表示，全球奢侈品市场的疲软表现，加剧了整个行业的恐慌。近来包括路易·威登（LV）、香奈儿（Chanel）、华伦天奴（Valentino）、普拉达（Prada）在内的奢侈品大牌频频收购上游皮革工坊，加紧控制产业链成本，以对抗未来可能更加严峻的考验。

即便如此，贝恩咨询公司合伙人Claudia D’Arpizio坚持认为，从长期来看，中国行情还是会看涨，并预计中国香港市场将在四季度复苏。

报告显示，在全球区域范围内，亚太地区将仅有1%的增长，美洲和中东各自以3%的增长领涨全球奢侈品市场，欧洲和日本分别涨2%。