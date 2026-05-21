如何在策略测试器中测试手动交易

如何测试交易面板 ▶️ YouTube: https://youtu.be/5Xw51MCCuRg

通过Trade Panel应用程序，您可以在策略测试器中测试您的手动交易。

在MetaTrader策略测试器中应用程序的限制

策略测试器不支持诸如鼠标移动图形对象、点击图形对象或编辑输入框中的文本等事件。这些限制不允许像在普通图表中那样充分使用应用程序界面。由于这些缺点，策略测试器中的应用程序界面被简化，并且可能只包含以下元素：

“交易量”部分。

“止盈和止损”部分。

用于开设买入和卖出仓位的按钮。

用于全部或部分平仓的按钮。

用于将止损设置在保本价的按钮。

如何在策略测试器中设置应用程序以测试交易策略

要设置参数，请将应用程序放置在图表上。在策略测试器中，只显示面板的第一个标签，因此请将所有必要的部分放在第一个标签上。

接下来设置交易参数：

设置您的风险承受能力、止损位和止盈位。如果需要，可启用网格订单创建功能和仓位管理功能（在达到预定利润时平仓、移动止损、部分平仓等）。

在设置所有功能后，需要将这些设置保存到策略测试器中。为此，请进入应用设置并点击“导入到策略测试器”按钮：





记住您保存设置时使用的标识符。这个标识号在我们在策略测试器中运行应用程序时会用到：





保存设置后，转到策略测试器，然后进入可视化模式：





设置测试参数：





然后转到应用程序设置并输入您保存设置时使用的标识：





准备好了。现在您可以开始测试您的交易策略：

如果您在测试过程中需要更改应用程序设置，请重复以下所有步骤：转到安装了应用程序的常规图表，为其设置新的配置，然后进入设置并点击“导入到策略测试器”按钮。