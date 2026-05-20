便捷画线工具QDT ver3.99说明文档 -- 下篇

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五.区间跨度与波浪标记
1.区间跨度
（1）设置区间上下限
（2）设置高低点查找精度
（3）设置空白区范围半径
（4）左右调整
（5）停止标记
a.空白区同位置单击两次停止
b.单击右侧价格轴停止
c.单击按钮停止
（6）测量区间级别
（7）失败区间和大区间
无区间线的复制与右侧对齐
（8）自定义显示周期
2.波浪标记
（1）序列自定义设置与颜色大小设置
（2）停止标记
a.同位置单击两次停止
b.单击右侧价格轴停止
c.单击按钮停止
六.自定义分析框架标记
1.目的
（1）标准化流程化引导分析过程 减少随意性
（2）固化强化交易系统规则
（3）直观提醒 避免随意操作 类比各类警示标语
2.显示隐藏
（1）单击右上角导航功能按钮
（2）单击图表右下角30个像素区域
（3）快捷键W
3.内置两种框架
（1）鹿版波浪
（2）常规
（3）自定义
4.自定义框架选项设置
（1）主标题 “|”分隔
（2）子选项 “:”分隔不同的主标题 “|”分隔不同的子选项
5.颜色设置
通过查找选项中是否包含关键字且不包含排除关键字确定颜色
七.截图保存与图片浏览
1.目的
（1）截图保存分析和交易计划
（2）提醒执行交易计划
（3）当下行情与事前预判作对比
（4）记录交易过程 事后研究素材 修正提升系统
2.自定义文件夹
（1）经验截图
（2）日常性回顾交易经验
（3）交易系统细节
（4）巩固强化交易系统
3.截图
（1）截图到剪贴板 快捷键P -- 关联记忆 -- 剪贴板cliPboard/图片Picture
（2）截图设置 快捷键J -- 关联记忆 -- 截Jie图
（3）截图保存 快捷键O -- 关联记忆 -- 摄像头O
4.浏览
（1）截图文件夹 快捷键Y
默认日期倒序排序
是否仅包含本品种截图
（2）自定义文件夹 快捷键U -- 关联记忆 – UserDefined
（3）切换方式
右侧价格轴上半部分单击 上一张
右侧价格轴下半部分单击 下一张
（4）关闭方式 右侧价格轴右上角10%高度区域 或 快捷键Y 或 快捷键U
（5）图片置底层 快捷键B -- 关联记忆 -- on Back
【快捷键B多态】
a.如果图片存在 则切换图片置底属性
b.如果图片不存在且选中对象 则切换对象置底属性
c.如果图片不存在且未选中对象 则正向切换图表色系(“,”逗号按键逆向切换图表色系)
（6）图片显示隐藏 快捷键V -- 关联记忆 – Visible
【快捷键V多态】
a.如果图片存在 则切换图片可见性
b.如果图片不存在且选中对象 则复制对象(限水平线趋势线通道线矩形)
（7）图片删除 快捷键D -- 关联记忆 -- Delete
仅支持历史截图删除 自定义文件夹图片不可删除
【快捷键D多态】
a.如果历史截图图片存在 则删除图片
b.如果历史截图图片不存在且选中对象 则删除对象
c.如果历史截图图片不存在且未选中对象 则调出/关闭分类删除对象面板
八.交易计划与开仓提醒
1.理念
计划你的交易 交易你的计划
2.目的
（1）标准化流程化交易过程 减少随意性
（2）固化强化交易系统规则
（3）直观提醒 避免随意操作 类比各类警示标语
3.显示隐藏
单击右上角导航功能按钮
快捷键T -- 关联记忆 – Trade plan sheet
右侧价格轴右下角10%高度区域单击
注意：此处为了演示触发计划开仓价报警功能选择了最近的支撑位设置开仓价位不是严格的开仓点
4.选项设置 “|”分隔
5.交易量两种方式
（1）绝对手数
单击止损金额计算止损金额与止盈金额
（2）以损定仓 止损金额推算交易手数
单击交易仓量计算交易手数
6.显示计划开仓/止损/止盈线
（1）快捷键L --关联记忆 -- plan trade Lines
【快捷键L多态】
a.对象未选中则显示隐藏计划开仓线 -- 关联记忆 -- plan trade Lines
b.对象选中则显示隐藏长度信息 -- 关联记忆 -- Length
c.斐波回调对象选中则开闭修改模式 -- 关联记忆 -- Level modify
（2）单击盈亏比例单元格
区别是快捷键打开时如果计划表没被打开三条线是锁定的不能修改的
7.清空计划表
计划表指令“\e”或“\empt”
8.保存计划表
正常是自动保存 或 计划表指令“\s”或“\save”
9.计划开仓止损止盈报警(报警部分前文已经详细讲过此处略去)
（1）标识启用报警的画线对象 计划表指令“\aso”alert state on 快捷键M等同
（2）取消标识启用报警的画线对象 计划表指令“\asf”alert state off 快捷键M等同
（3）开启计划开仓止损止盈报警 计划表指令“\a”或“\alert”
注意：此处为了演示触发计划开仓价报警功能选择了最近的支撑位设置开仓价位不是严格的开仓点
10.显示状态
S--计划止损价未触发
O--计划开仓价未触发
T--计划止盈价未触发
F--价格触发后关闭监测
关闭计划开仓止损止盈报警 计划表指令“\r”或“\reset” 显示状态码(FFF)
11.导出统计数据
（1）导出盈亏比统计数据 计划表指令“\rrsta”
（2）导出波浪长度统计数据 计划表指令“\wlsta”