便捷画线工具QDT ver3.99说明文档 -- 下篇

a. 空白区同位置单击两次停止

2.波浪标记

a. 同位置单击两次停止

（ 2 ）单击图表右下角 30 个像素区域

（ 3 ）快捷键 W

3.截图

a. 如果图片存在 则切换图片置底属性

b. 如果图片不存在且选中对象 则切换对象置底属性

c. 如果图片不存在且未选中对象 则正向切换图表色系 (“,” 逗号按键逆向切换图表色系 )

【快捷键 V 多态】

a. 如果图片存在 则切换图片可见性

b. 如果图片不存在且选中对象 则复制对象 ( 限水平线趋势线通道线矩形 )

仅支持历史截图删除 自定义文件夹图片不可删除

【快捷键 D 多态】

a. 如果历史截图图片存在 则删除图片

b. 如果历史截图图片不存在且选中对象 则删除对象

c. 如果历史截图图片不存在且未选中对象 则调出 / 关闭分类删除对象面板

单击右上角导航功能按钮

快捷键 T -- 关联记忆 – Trade plan sheet

右侧价格轴右下角 10% 高度区域单击

注意：此处为了演示触发计划开仓价报警功能选择了最近的支撑位设置开仓价位不是严格的开仓点

（ 1 ）快捷键 L -- 关联记忆 -- plan trade Lines

a. 对象未选中则显示隐藏计划开仓线 -- 关联记忆 -- plan trade Lines

b. 对象选中则显示隐藏长度信息 -- 关联记忆 -- Length

c. 斐波回调对象选中则开闭修改模式 -- 关联记忆 -- Level modify

（ 2 ）单击盈亏比例 单元格

注意：此处为了演示触发计划开仓价报警功能选择了最近的支撑位设置开仓价位不是严格的开仓点