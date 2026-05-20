便捷画线工具QDT ver3.99说明文档 -- 上篇

界面整体功能区介绍

（ 1 ）是否自动隐藏

（ 3 ）单击右上角功能区快捷按钮



4. 改变面板大小

单击线型按钮

解决加载附图指标导致屏幕尺寸不够的问题

5.主题色系选择













（ 1 ）趋势线模拟通道

（ 3 ）三角形、谐波 ( 蝴蝶蝙蝠加特力等 2 个三角形组成的谐波形态 ) 与时间测量尺

（ 4 ）矩形中枢与水平延伸矩形

（ 5 ）平行四边形

（ 8 ）帝纳波利回撤与扩展线

（ 9 ）波神凯线与斐波实线

（ 1 ）连续线段 、通道、平行四边形、多边形、帝纳波利回撤与扩展

单击对象选中 图表左上角显示选中对象信息 并播放单击对象音频 对象锁定与否音效不同

双击对象选中 弹出对象属性面板 需关闭系统自带的单击鼠标选择对象功能

（ 2 ）未选中对象的情况下 单击锁定按钮开启连续锁定模式

（ 2 ）调出分类删除面板的情况下支持连续删除

12.隐藏画线

（ 2 ）选中对象单击显示周期切换按钮复制

【快捷键 V 多态】

a. 如果对象选中则复制 -- 关联记忆 -- Ctrl+V

b. 如果加载图片存在则切换图片隐藏显示 -- 关联记忆 -- Visible

快捷键 F -- 关联记忆 -- Fibo

a. 如果对象未选中则 开启 / 停止画斐波回调线 -- 关联记忆 -- Fibo

b. 如果对象选中则切换单周期 / 多周期显示 -- 关联记忆 -- 切换 timeFrame 显示模式

（ 1 ）调出修改模式

选中斐波回调对象 然后按快捷键 L -- 关联记忆 -- Level modify

【快捷键 L 多态】

a. 对象未选中则显示隐藏计划开仓线 -- 关联记忆 -- plan trade Lines

b. 对象选中则显示隐藏长度信息 -- 关联记忆 -- Length

c. 斐波回调对象选中则开闭修改模式 -- 关联记忆 -- Level modify

（ 2 ）增加水平位

单击斐波起点左侧的 + 号 会在起点线中间出现红点 拖拽此红点增加斐波水平位

（ 3 ）删除水平位

双击水平位中间的圆圈变成红点 右键删除圆点即可删除对应水平位

（ 4 ）拖拽水平位

双击水平位中间的圆圈变成红点 拖拽水平位至 K 线高低点可自动吸附高低点价位

（ 5 ）水平位报警开闭

双击水平位中间的圆圈变成红点并在水平位左侧出现红色圆圈或圆点 单击左侧圆圈或圆点切换水平位是否报警 如果报警开启会在斐波右侧的说明文本前加 * 星号

快捷键 E -- 关联记忆 -- Expansion

快捷键 I -- 关联记忆 -- Information

a. 如果对象选中则显示隐藏选中矩形框信息 -- 关联记忆 -- Information

b. 如果连续线段对象选中则显示隐藏斐波线 -- 关联记忆 -- Information

a. 对象未选中则显示隐藏 计划开仓线 -- -- 关联记忆 -- plan trade Lines

b. 对象选中则显示隐藏长度信息 -- 关联记忆 -- Length

c. 斐波回调对象选中则开闭修改模式 -- 关联记忆 -- Level modify

【快捷键 G 多态】

a. 如果对象未选中则红绿双色切换画线颜色 -- 关联记忆 -- GreenRed

b. 如果对象选中则轮播切换对象颜色 -- 关联记忆 -- 滚 Gun 动颜色

【快捷键 R 多态】

a. 如果对象未选中则红蓝双色切换画线颜色 -- 关联记忆 -- RedBlue

b. 如果对象选中则切换对象射线开闭 -- 关联记忆 -- RayRight

水平延伸趋势线

（ 1 ）单击趋势线线段按钮后处于画线状态

（ 2 ）再单击画线宽度按钮或快捷键 C 切换趋势线是否保持水平

（ 3 ）如果是趋势线保持水平的状态下 空格键切换趋势线是否向右延伸

（ A ）选中水平趋势线时 空格键或 R 键切换趋势线是否向右延伸

（ B ）选中水平趋势线时 快捷键 C 可调整至起点 K 线实体中位线

（ C ）双击水平趋势线段右端附加文本调出附加文本设置窗口

K 线实体中位线

水平延伸趋势线附属文本

多层通道线

连续线段（折线）

相对涨跌百分比测量工具

时间测量尺

5 点谐波形态（蝴蝶、螃蟹、蝙蝠、鲨鱼、加特力）

时空网格

盈亏比测量工具

波神凯线

帝纳波利回撤

帝纳波利扩展

（ 3 ）选中斐波对象 然后用快捷键 L 调出修改模式

（ 6 ）斐波扩展音频命名规则： " 扩展水平 "+ 保留三位小数的比率值 + “ .wav ”

注意：特定水平位的报警音频文件的子文件夹名称为 FiboWav

音频文件需一式两份 一份放在Sounds\FiboWav 另一份放在MQL4\Files\FiboWav

注意：此处为了演示触发计划开仓价报警功能选择了最近的支撑位设置开仓价位不是严格的开仓点













a. 调整上一区间跨度按钮 <<

b. 快捷键 Z 【快捷键 Z 多态】 如果连续线段对象选中则删除最近一段线段

a. 调整下一区间跨度按钮 >>

b. 快捷键 X 【快捷键 X 多态】 如果连续线段对象选中则增加一段线段

快捷键 Tab

快捷键 K -- 关联记忆 -- K 线图显隐

a. 如果对象未选中则显示隐藏Ｋ线 -- 关联记忆 -- K 线

b. 如果对象选中则在 1-3 轮播对象宽度 -- 关联记忆 -- 宽 Kuan 度

快捷键 A -- 关联记忆 -- 加大 Add 平移