便捷画线工具QDT ver3.99说明文档 -- 上篇

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界面整体功能区介绍
1.主要功能
（1）画线与报警
（2）区间跨度与波浪标记
（3）自定义分析框架
（4）交易计划表
（5）截图保存与图片浏览
2.显示隐藏模式
（1）是否自动隐藏
（2）单击按钮
（3）单击右上角功能区快捷按钮
（4）单击图表左上角或右上角矩形区域（3.99版默认关闭）
（5）快捷键Q-不会自动隐藏
（6）可选择是否自动隐藏(单击按钮、单击右上角功能区快捷按钮、单击图表左上角或右上角矩形区域)
3.改变面板位置
4.改变面板大小
单击线型按钮
解决加载附图指标导致屏幕尺寸不够的问题
5.主题色系选择
6.显示隐藏按钮选择
7. 画线通用设置
8. 界面按钮对应功能
二.便捷画线与批量管理
1.复合画线对象
（0）水平延伸趋势线、水平延伸趋势线附属文本与K线中线
（1）趋势线模拟通道
（2）连续线段(带长度角度信息、斐波回撤扩展、走势预演)与相对涨跌百分比测量工具
（3）三角形、谐波(蝴蝶蝙蝠加特力等2个三角形组成的谐波形态)与时间测量尺
（4）矩形中枢与水平延伸矩形
（5）平行四边形
（6）多边形与时空网格
（7）盈亏比测量工具
（8）帝纳波利回撤与扩展线
（9）波神凯线与斐波实线
2.画线设置
（1）显示周期（多--全周期 / 单--本周期）
（2）颜色
（3）线型
3.画线回退 快捷键Z
支持Z键回退的画线类型
（1）连续线段、通道、平行四边形、多边形、帝纳波利回撤与扩展
（2）区间跨度、波浪标记
4.自动吸附
（1）画线开始之前单击锁定按钮切换自动吸附开关
（2）画线中可用快捷键Ctrl键切换自动吸附开关
5.画线停止
（1）同位置二次单击
（2）按钮单击
（3）右侧价格轴单击
（4）连续线段（折线）特殊处理
a.原位置单击停止不带箭头
b.单击右侧价格轴停止带箭头
c.单击按钮停止带长度信息
6.对象选中
单击对象选中 图表左上角显示选中对象信息 并播放单击对象音频 对象锁定与否音效不同
双击对象选中 弹出对象属性面板 需关闭系统自带的单击鼠标选择对象功能
7.选中对象锁定解锁
快捷键S -- 关联记忆 -- Select/锁Suo定
8.选中对象删除
快捷键D -- 关联记忆 -- Delete
9.批量删除
快捷键D -- 关联记忆 -- Delete
10.连续锁定
（1）快捷键Ctrl
（2）未选中对象的情况下 单击锁定按钮开启连续锁定模式
11.连续删除
（1）快捷键Ctrl
（2）调出分类删除面板的情况下支持连续删除
12.隐藏画线
快捷键H -- 关联记忆 -- Hide
13.调整趋势线保持水平/斐波保持垂直
快捷键C -- 关联记忆 -- 保持Chi水平
14.水平线趋势线通道线与矩形框的复制
（1）快捷键V -- 关联记忆 -- Ctrl+V
（2）选中对象单击显示周期切换按钮复制
【快捷键V多态】
a.如果对象选中则复制 -- 关联记忆 -- Ctrl+V
b.如果加载图片存在则切换图片隐藏显示 -- 关联记忆 -- Visible
15.趋势线水平翻转/连续线段走势预演
快捷键N -- 关联记忆 -- N字型
16.画斐波那契回调线
快捷键F -- 关联记忆 -- Fibo
【快捷键F多态】
a.如果对象未选中则开启/停止画斐波回调线 -- 关联记忆 -- Fibo
b.如果对象选中则切换单周期/多周期显示 -- 关联记忆 -- 切换timeFrame显示模式
17.斐波那契回调水平位增删拖拽与报警开闭
（1）调出修改模式
选中斐波回调对象 然后按快捷键L -- 关联记忆 -- Level modify
【快捷键L多态】
a.对象未选中则显示隐藏计划开仓线 -- 关联记忆 -- plan trade Lines
b.对象选中则显示隐藏长度信息 -- 关联记忆 -- Length
c.斐波回调对象选中则开闭修改模式 -- 关联记忆 -- Level modify
（2）增加水平位
单击斐波起点左侧的+号 会在起点线中间出现红点 拖拽此红点增加斐波水平位
（3）删除水平位
双击水平位中间的圆圈变成红点 右键删除圆点即可删除对应水平位
（4）拖拽水平位
双击水平位中间的圆圈变成红点 拖拽水平位至K线高低点可自动吸附高低点价位
（5）水平位报警开闭
双击水平位中间的圆圈变成红点并在水平位左侧出现红色圆圈或圆点 单击左侧圆圈或圆点切换水平位是否报警 如果报警开启会在斐波右侧的说明文本前加*星号
18.画斐波那契扩展线（帝纳波利扩展线取代）
快捷键E -- 关联记忆 -- Expansion
19.趋势线特定斜率水平翻转
快捷键2和快捷键3 -- 关联记忆 -- Ta/Tp=2/3
20.显示隐藏矩形框信息
快捷键I -- 关联记忆 -- Information
【快捷键I多态】
a.如果对象选中则显示隐藏选中矩形框信息 -- 关联记忆 -- Information
b.如果连续线段对象选中则显示隐藏斐波线 -- 关联记忆 -- Information
21.连续线段
【快捷键L多态】
a.对象未选中则显示隐藏计划开仓线 -- 关联记忆 -- plan trade Lines
b.对象选中则显示隐藏长度信息 -- 关联记忆 -- Length
c.斐波回调对象选中则开闭修改模式 -- 关联记忆 -- Level modify
如果用工具中的删除按钮或者快捷键删除可删除附加长度信息与斐波
如果用右键删除则只会删除除线段而保留长度信息与斐波
22.双色切换
（1）红绿切换 快捷键G -- 关联记忆 -- GreenRed
【快捷键G多态】
a.如果对象未选中则红绿双色切换画线颜色 -- 关联记忆 -- GreenRed
b.如果对象选中则轮播切换对象颜色 -- 关联记忆 -- 滚Gun动颜色
（2）红蓝切换 快捷键R -- 关联记忆 -- RedBlue
【快捷键R多态】
a.如果对象未选中则红蓝双色切换画线颜色 -- 关联记忆 -- RedBlue
b.如果对象选中则切换对象射线开闭 -- 关联记忆 -- RayRight
23.对象属性窗口
（1）双击对象
（2）快捷键E -- 关联记忆 -- EditTab
（3）右侧价格轴指定区域单击 手机操作VPS没有中键和快捷键会用到
24.ABC测量模式
画连续线段自动标出斐波回调扩展
25.特殊画线对象附加说明
水平延伸趋势线
（1）单击趋势线线段按钮后处于画线状态
（2）再单击画线宽度按钮或快捷键C切换趋势线是否保持水平
（3）如果是趋势线保持水平的状态下 空格键切换趋势线是否向右延伸
（A）选中水平趋势线时 空格键或R键切换趋势线是否向右延伸
（B）选中水平趋势线时 快捷键C可调整至起点K线实体中位线
（C）双击水平趋势线段右端附加文本调出附加文本设置窗口
K线实体中位线
水平延伸趋势线附属文本
多层通道线
连续线段（折线）
相对涨跌百分比测量工具
时间测量尺
5点谐波形态（蝴蝶、螃蟹、蝙蝠、鲨鱼、加特力）
时空网格
盈亏比测量工具
波神凯线
帝纳波利回撤
帝纳波利扩展
三.个性化设置报警功能
1.预设报警模式
2.报警方式
（1）播放音频
（2）弹窗报警
（3）发送提醒
（4）发送邮件 注意邮箱密码是授权的加密密码不是登陆密码
3.报警频率
（1）一次报警
（2）重复报警
4.特殊对象斐波回调扩展报警方式
（1）默认报警比率
（2）手动添加删除星号
（3）选中斐波对象 然后用快捷键L调出修改模式
（4）特定回调比率报警音
（5）斐波回调音频命名规则： "斐波水平"+保留三位小数的比率值+“.wav”
（6）斐波扩展音频命名规则： "扩展水平"+保留三位小数的比率值+“.wav”
注意：特定水平位的报警音频文件的子文件夹名称为 FiboWav
音频文件需一式两份 一份放在Sounds\FiboWav 另一份放在MQL4\Files\FiboWav
5.报警对象额外信息
（1）右键编辑对象的属性 -> 常用 -> 描述内容
（2）编辑的内容会出现在弹窗或邮件提醒的文字内容中
（3）举例：H4本周上升趋势三浪回调线
6.音频设置
（1）通用报警音频
（2）斐波通用报警音频
（3）自定义音频6种
（4）计划开仓、计划止损、计划止盈3种
7.停止本次声音报警
快捷键~(键盘左上角esc键下面的按键)
8.显示启用报警的画线对象
（1）快捷键M -- 关联记忆 -- Multy-Objects alert state
（2）计划表指令“\aso” -- alert state on
9.取消显示启用报警的画线对象
（1）快捷键M -- 关联记忆 -- Multy-Objects alert state
（2）计划表指令“\asf” -- alert state off
10.开启计划开仓止损止盈报警
（1）计划表指令“\a”或“\alert”
显示状态
S--计划止损价未触发
O--计划开仓价未触发
T--计划止盈价未触发
F--价格触发后关闭监测
注意：此处为了演示触发计划开仓价报警功能选择了最近的支撑位设置开仓价位不是严格的开仓点
（2）关闭计划开仓止损止盈报警
计划表指令“\r”或“\reset” 显示状态码(FFF)
四.特殊功能操作与技巧
1.价格观测区
（1）右侧价格轴右上角单击选取
（2）单击观测区上方文本信息切换上一周期
（3）单击观测区下方文本信息切换下一周期
2.上下级周期快捷切换
（1）上一周期
a.调整上一区间跨度按钮 <<
b.快捷键Z 【快捷键Z多态】 如果连续线段对象选中则删除最近一段线段
（2）下一周期
a.调整下一区间跨度按钮 >>
b.快捷键X 【快捷键X多态】 如果连续线段对象选中则增加一段线段
3.主次周期快速切换
快捷键Tab
4.K线快速显示隐藏
快捷键K -- 关联记忆 -- K线图显隐
【快捷键K多态】
a.如果对象未选中则显示隐藏Ｋ线 -- 关联记忆 -- K线
b.如果对象选中则在1-3轮播对象宽度 -- 关联记忆 -- 宽Kuan度
5.白板模式步骤
（1）隐藏画线 快捷键H
（2）Ｋ线快速显示隐藏 快捷键K
（3）白板清空 删除按钮 -> 清除【本图表所有画线】可快速清空白板内容