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交易商品强弱排行榜（周期循环分值表）【2022.05.23】

21 五月 2022, 02:13
Jinxiong Yuan
Jinxiong Yuan
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金融市场都有周期循环的特点  对金融市场上的交易商品  例如股指指数  大宗商品  国内商品期货  外汇等等  通过大数据周期循环分析与统计计算  得出各个交易商品的分值表  通过分值表  可以很直观地将各个交易商品的强弱态势表现出来  指导交易者作出正确的投资决策
该专栏将每周公布更新后的交易商品强弱排行榜  周期循环分值表 ） ， 敬请各位投资者定期浏览 
交易商品强弱排行榜  周期循环分值表  中的指标PM和PW详解 
1  分析图中所示有两个指标  分别是长周期指标  PM  和短周期指标  PW ） ； 2  长周期循环指标  PM  和短周期循环指标  PW  运行范围在-5%至105%之间 
3  短周期循环指标  PW  主要用来反映短期的运行趋势  而长周期循环指标  PM  则是用来反映长期的运行趋势 
4  当短周期循环指标  PW  和长周期循环指标  PM  运行范围在10%以下或90%以上时  说明指数运行在行情的末端  即将出现快速反弹行情  短期  或反转行情  长期 ） ；
5  当长周期循环指标  PM  和短周期循环指标  PW  同时运行范围在10%以下或90%以上时  说明行情处在极端的情形中  或即将出现反转行情 
6  上述现象称之为共振  即长周期循环指标  PM  和短周期循环指标  PW  同时处在10%以下或90%以上时会产生叠加效应  这种行情通常是十分猛烈和快速的摆脱底部区域  产生新的逆转行情 
7  寻找可能会产生共振的行情  是相对安全  可靠  可行的投资策略  这是本分析方法的精髓所在 
8  长周期循环指标  PM  和短周期循环指标  PW  彼此独立运行  之间没有任何相互关系。

若想查看往期已经公布的 的交易商品强弱排行榜 （ 周期循环分值表 ） 

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