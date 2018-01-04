经常问的问题 - HEIKEN ASHI MOVING AVERAGES ADVANCED - FAQs

经常问的问题

English: https://www.mql5.com/en/blogs/post/714506

>>>什么是海肯芦蜡烛？

希望这个链接会有所帮助。

https://www.mql5.com/en/blogs/post/714519

这也将有助于在MA的方面。

https://www.mql5.com/en/blogs/post/714526

问候。

>>> 我看到的名字 (Heiken Ashi MA Advnced), (Heiken Ashi MA Advanced), HAMA & HAMA+. 他们有相同的产品的名称相同？

是的，他们是这个伟大的产品的名称相同。

>>> 是否HAMA+包含一个消息过滤，以防止买卖的硬新闻分钟？

是的肯定。

看到新闻参数的屏幕截图，它们中的每一个的下面的描述。

问候。

>>> 如何与新闻过滤器连接到接收的消息进入我的MT4交易账户？

请添加以下2个链接激活消息过滤：

http://ec.forexprostools.com/?columns=exc_currency,exc_importance&importance=1,2,3&calType=week&timeZone=15&lang=1

https://www.google.com/finance

>>> 该交易频率非常低，这个产品吗？我需要它，每天交易更多行业产品！

你是对的，这个产品不交易你想的那么频繁。但是，你必须寻找到最终的结果，每月不向交易的数量。

请记住，更多的行业带来更多的风险。

除了在我看来，低交易在月底众多领先于同更多一些。

但对于所有仍然抱怨低交易频率的客户，

您可以通过使用龙之策略，而不是高级尝试的默认设置。

或使用这些文件集：













>>> 您是否使用这个产品吗？如果有，请提供您使用（如果有的话）文件集。

是的，我做的事情。请看下文中我真正的考验：

我使用和支持，下列文件：

只要 EURUSD

EURUSD 只要 GBPUSD













>>> 我买了你的产品，但遗憾的是它没有交易！

对于所有谁没有得到任何的交易呢，请注意，您可以在您的的组文件和/或自动交易设置的设定错误。

所以，请注意，以下应该当你想要做正确的自动交易加以考虑：

启用自动交易。

附上所有的文件集，并确保右上方的脸图标是微笑不伤心。

租VPS，和所有迁移到它。你应该阅读，移民成功完成。



请注意，“最大允许传播”参数将在这种情况下，影响也是如此。 总是要求您的代理商尽可能提供最低的扩展和修改所有最近连接的设置文件尽可能最少 如果您已经完成了上述工作，但您还没有收到交易，请注意，该产品不是每天交易，只有在确认后才进行交易。所以，如果没有可用的信号，那么它会一直睡到信号确认是。 如果你仍然有一些困难，没有再次交易，请让我们通过在自由职业部门开展工作（30usd）通过Team Viewer软件一起做，我会自己做，然后跟随你的帐户几天保修金 背部。













>>> 更多组文件提供！我是否需要运行所有的人？

这是你自己的选择，但我极力推荐他们，因为我是回测他们5年成功，并在现实生活中的交易账户中使用它们。

但是你可以发现在另一对另一组文件（通过回溯测试工具），这可能是比我提供更大的集合。

他们跑他们的全部或部分是你自己的意见。但是当你使用相同的幻数与他们再没有风险重复同时交易。 请注意，这个产品仍然没有经常交易，然后使用所有提供的集合文件可以增加交易的数量。













>>> 如何安装文件集？

附上所有的人，每一个单独的图表（我知道这是一个非常辛苦的工作，我期待认真解决这个问题，它会在4.0版来解决）上。





需要注意的是他们中的每一个都有它引导你对和时间框架的名称。参见下图：





强烈建议考虑有关允许的最大传播与土地面积上述两点意见

你应该负责你的批量（资金管理）。所以，这是你自己的研究。

例如：谁拥有帐户包含10,000美元那么它是非常糟糕的主意，使不少大小默认为（0.01/100USD）！那么

逻辑推荐资金管理用于这种巨大量为（0.01/1000USD）或诸如..

同时，小的帐户等100或400然后它是好的，使用（0.01/100USD）或（O.01/200USD）。

不改变幻数对所有的人。让他们默认为22222.没有变化。













>>> 怎么样的账户余额。最小或最大账户余额和/或批量大小的任何建议。什么建议吗？

HAMA+适用于任何账户余额，批量大小，账户类型，经纪人，和任何一对....

但批量大小和平衡大小是你自己的意见。 在这方面我不能提供任何建议，除非我告诉我的交易账户被定义为每100美元开0.01分。 例如：1000美元将以0.10手批量交易，1800美元将以0.18手交易。

见下面的截图它可能对你有用：













>>> 你总是答应你的客户端新版本将会很快到来，旧的问题将在它被解决。 但不幸的是，你没有做任何更新？！

亲爱的各位尊贵的客户，这个伟大的软件总是测试和更新。

目前的版本是3.92和4.0版本即将推出（但我不想做低质量的快速的工作）。

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