孙爷解盘10.12午间美盘黄金操作

很多人都听说过一个法则叫做二八法则，就是做事情刚开始付出百分之八十，可能只会得到百分之二十的效果，但是只要我们不断的坚持，最后的百分之八十效果，我们只需要付出百分之二就能获得。由于很多人不懂这个法则，刚开始就想获得很多，但是又得不到，所以就会放弃。

​

行情分析。

黄金经过昨日凌晨的一波先跌后涨，日线收线成功的站上的布林带上轨上方，目前MA60均线和布林带中轨在1290-1291一线形成支撑点，MA5和MA10均线形成金叉，附图指标MACD方面快慢线也因为连续4天的上涨，v-鑫在线指道（syjp1987）在底部形成金叉，并且多头能量柱开始出现，日线形成双金叉上涨的走势，下一步的目标就是MA30均线所在的1303一线。小时线上，目前布林带上轨开口，MA5再次上传MA10形成金叉，附图指标MACD也在O轴上方形成金叉，是一副标准在上涨趋势，早间操作可以直接进入多单。





综合分析，虽然美联储选择宣布10月将开始削减4.5万亿美元的资产负债表，但是并没有选择加息，同时市场上也没有太多的反应，所以在刨除消息面之后，黄金还是回归技术面的上涨趋势，价格成功站稳日线布林带上轨，日内操作维持在1290一线的多单为主。





黄金操作策略





1、激进者1292现价多单，止损1288，目标看1295-1298.





2、稳健者1290做多，止损1287，目标看1294-1295.





3、上方初见1303做空，止损1206，目标看1300-1299.



