孙爷解盘：10.12早评黄金原油分析及策略

今日的盈利决定不了你后期的财富，今日的失败也掌控不了你未来的人生，活在当下，心态尤为重要。投资就是这样，每分每秒都在刺激着你的小心脏，在这个世界观里面技术固然重要，但是更为重要却是我们的心态。

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市场消息

联储FOMC已经在9月会议上宣布将在10月启动资产负债表正常化项目，该计划的运作程序已经提前告知市场，因此不会让人意外。考虑到缩表的预期影响，我们将密切关注9月纪要中是否有进一步的讨论。通胀可能是9月会议的重点讨论话题，耶伦表示低通胀只是“暂时性”的，不会长期阻碍逐步收紧政策的必要性。然而部分FOMC决策者倾向于在进一步加息前，允许通胀提振。此外，会议纪要可能会展示官员对通胀、金融稳定性和政策意义的多种看法。

本周油价三连阳，因石油输出国组织(OPEC)预计明年需求将升高，且库尔德紧张局势升温支撑了油价。早间API数据出炉，虽然API汽油库存超预期下降，但原油库存意外增加310万桶(预期下降180万桶)，且库存原油库存连续7周录得增加，而精炼油库存也意外大幅增加。

黄金分析：

黄金：小时图来看，国际黄金昨日受阻1292美元/盎司，美盘一直维持1289附近徘徊震荡波幅，凌晨1点左右国际黄金下跌刷新日内的低位1284美元附近，连续3个小时都没跌破再次企稳MA144均线缓慢上扬运行多头趋势，国际黄金由跌势转为涨势，亚盘时段国际黄金处于高位震荡，MA5与MA10均线形成金叉向上发散运行趋势，小时图BOLL带企稳走平运行趋势，小时附图指标MACD红色上涨动能逐渐较强，RSI指标企稳走平运行趋势徘徊数值60的位置，Stoch指标粘合聚集处于数值80的位置，4小时图来看，v-鑫最新指道syjp1987国际黄金回踩MA21均线再次上扬运行趋势，上方先看1294-1295美元，MA5与MA10均线粘合聚集处于BOLL中轨上方，4小时附图指标MACD的动能逐渐衰减不足，RSI指标拐头上扬运行趋势，Stoch指标粘合聚集形成金叉上扬发散运行趋势，日图国际黄金连续四日的涨势触及MA21均线，整体的趋势依然看涨，孙老师觉得国际黄金日内关注区间1298-1288高沽低渣操作。

黄金策略：

黄金1288-1289布局多单，止损4美金，利润1295-1296美元；

原油行情分析：

原油日线3连阳，昨日亚盘小幅回落震荡上行美盘触及51.42受阻回落触及50.61反弹，凌晨4.30原油API数据利空，API原油库存意外增加，美布两油短线下挫。从4小时来看，k线运行于布林带中上轨间，v-鑫最新指道syjp1987依托上轨开口向上，后续上涨的延续性较强，空间也逐步打开，整体走势明显偏强，凌晨建议50.5多单，最低触及50.61就反弹51.38震荡，目前交投于50.1附近，下方关注50.5支撑，上方关注51.5阻力，操作上回落做多为主，高空辅助，重点关注晚间23.00原油EIA数据。

原油策略：

回落50.8附近多止损0.3目标51.4

不破51.5附近空止损0.3目标50.8

文/孙爷解盘



