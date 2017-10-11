孙爷解盘：10.11晚间黄金、原油最新行情分析及操作建议

运气就是，机会碰巧撞到了你的努力，而幸福就是只要牵对了手，就算失去了方向感，也不会害怕。找不到对的人，其实很可能是，改不掉错的自己，勇敢不是不害怕，而是害怕的时候还能坚持去做。望着阴霾下早晨的窗外，看不了太远的街却能望到远方织起的梦，激情来源于不断的自我说服并且说动自己。

消息面

国际现货黄金周三(10月11日)亚市早盘微幅回落至1287美元/盎司附近。周二由于西班牙和朝鲜地缘政治紧张局势以及美元走软，金价曾一度上涨至近两周高位1294美元/盎司，但对于美联储(FED)今年再次升息的预期遏制了金价的升势。由此可知，美联储加息阴霾仍然笼罩在金市上空，而今夜即将公布的货币政策会议纪要更可谓是一颗“重磅炸弹”，同时还有美联储官员埃文斯和威廉姆斯的讲话，料对未来的货币政策路径提供指引。因此投资者们还需警惕一触即发的爆炸性行情！

黄金行情技术分析

从目前行情收线来看，黄金肯定是表现强势的，日线三连阳走势，延续看多是必然的，而暂时高位的技术点，日线布林中轨压制没有破，所以今天维持一个原则，看多不追多，技术面上如果黄金能有效的回落，下方或走地至1283附近支撑，总体上仅有1280之上继续看涨。破位日线周期技术点，黄金看1203-1304趋势点不变。对于小周期行情而言，4小时高位连阴，只能说多头暂时放量走缓，需要调整，而黄金价位上还是保持在4小时单边均线支撑之上，所以强势依旧在，欧盘关注1285低点支撑，破位1285就看1282-1280的区域支撑，所以今天两个位置看多，1285和1280附近，具体看亚欧盘的力度，v-鑫最新指道syjp1987同时今晚美盘数据较多，凌晨两点美联储FOMC公布9月货币政策会议纪要，孙老师建议今晚在纪要公布之前手上不要持有单子，以免行情波动剧烈造成不必要的亏损。

黄金操作建议：

1、建议回落1285-1287附近多单进场，止损1282，目标看向1295附近，形成破位可看向1298阻力位；

2、建议上探1295不破空单进场，止损1298，目标看向1290，下破继续持有看1285-1280区域。

​

原油行情技术分析

昨日油价上涨一举突破51美元大关，开盘强势站稳51美元关口，日线ma5均线拐头向上发散，ma20均线上穿转换为支撑，价格运行中轨之上，附图macd空头能量缩量，快慢线有金叉迹象，kdj指标交叉上行；小时图前两天震荡区间被破，布林带张口向上，短线ma5/ma10均线支撑，附图macd快慢线依旧呈现多头趋势，kdj指标三线向上；四小时图，k线指标底部运行，多头排列，ma60均线支撑，布林带张口，价格运行于布林上轨之下，附图macd多头能量放量达峰值，kdj指标超买。操作上建议日内低多为主，空单为辅；v-鑫最新指道syjp1987日内关注支撑50.6；关注阻力51.5。

原油操作建议

1.回调50.8附近做多，止损50.5，目标51.5；

2.触及51.5附近做空，止损51.8，目标50.8；

文/孙爷解盘



