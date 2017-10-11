孙爷解盘：10.11黄金原油做空该如何操作

0
243
有的时候，贫富的差距不在于能力而在于你的观念和心态，富人总是在寻找赚钱的机会，而穷人总是关心钱放在那儿最安全。富人总是让钱追着自己走，而穷人总是在追着钱转，缺乏主见或一味的自以为是导致投资的失败。想要成功，就要掌握好财富运作的规律，我们需要用学习的力量来改变观念，用稳妥起见的睿智来改良自己的心态。
黄金行情分析
趋势：看空
黄金别被多头吓破胆！！！上周非农探底1261后，日线三连阳！日线强阻1293-1296区域下方必将有一轮下跌，至少看目标点1284-1280一线！强阻之下的强，不是真的强，否则早已突破上行！但这种概率只限于特殊紧急情况之下，为信在线指导syjp1987坚定短线看跌，坚持交易原则，坚持不破不立！坚持1297之下的高空策略不变！总之继续持有1293附近空单！
原油行情分析
趋势：看震荡
原油方面，昨日欧佩克国家再度放出减产良好的消息以及统计数据，加上墨西哥受到飓风天气影响，为信在线指导syjp1987导致其海湾地区70%左右炼油厂停产，从而刺激原油价格一度突破49.7-8一线强压位，惯性上行最高触及51一线，当前毫无意味还是保持强势格局在运行，但是整体依旧是个宽幅震荡，在一个区间之内的高位，我们尽量规避盲目追涨！
文/孙爷解盘