孙爷解盘：10.11黄金原油做空该如何操作

有的时候，贫富的差距不在于能力而在于你的观念和心态，富人总是在寻找赚钱的机会，而穷人总是关心钱放在那儿最安全。富人总是让钱追着自己走，而穷人总是在追着钱转，缺乏主见或一味的自以为是导致投资的失败。想要成功，就要掌握好财富运作的规律，我们需要用学习的力量来改变观念，用稳妥起见的睿智来改良自己的心态。



