美元经济虚弱原油跌40创最低记录

原油周三下午跌破40美元一桶，触及八月以来的最低水平，因美元走强以及经济疲弱。

美国东部时间下午两点美联储发布“褐色红皮书”后不久原油触及低点。这个总结报告中指出，在十月和十一月“在全国大部分地区，经济活动节奏温和上升，” 令人失望的经济数据应趋于看空石油，因为它意味着需求下降。与此同时，美元指数星期三创12年新高，在美联储主席耶伦讲话的后半部分，继续增加了十二月加息可能性。强势美元应该使原油承压。

以此推论，许多市场参与者都预计原油将持续承压。“我预测油价承压将很快低至38美元，因未来几个交易日由于库存稳固、需求放缓以及欧佩克无法削减产量，“RJO期货分析师Phillip Streible写给CNBC的信中指出，尤其指出周五石油输出国组织的会议。指出尽管原油需求创纪录，但库存持续增加，Stephen Schork报告称，基于这点，市场倾向于熊市。

美国原油库存持续高位纪录，截至11月27日当周内增加了120万桶。根据EIA周三发布的数据显示，由于强有力的供应，肖克在电话采访中向CNBC表示，他认为石油可能跌至30美元一桶，也许回到2009年低点即32美元或33美元一桶。

BK资产管理Boris Schlossberg认为油价可能阶段临时周转。OPEC会议以及交易员空头头寸，可能会推动油价短期反弹。