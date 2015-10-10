汇市周评：美联储“模棱两可”闹哪样？ 商品货币和新兴亚币意外抢镜

10月5日至10月9日汇市概述：虽然本周前3个交易日中国市场仍因国庆假期休市，但全球外汇市场整体依旧热闹非凡。上周的十一长假期间，美国就公布了极为疲软的9月非农就业报告，这令美元遭受重挫且元气大伤。而非农数据的糟糕表现对近期市场情绪具有渗透和持续性的影响，这令本就对美联储（Fed）年内升息心存疑虑的投资者们更加犹豫，美联储10月升息的预期更是遭受了毁灭性打击。

无独有偶，美国异常疲软的非农数据之后，本周美联储（Fed）货币政策会议纪要“模棱两可”之余袒露些许鸽派倾向，一定程度上强化了直到明年才会升息的预期，原本还期待从纪要中获取关于年内升息信号的市场参与者们再被“泼一盆冷水”。虽然当时美元应声大幅下跌后迅速削减跌幅，因市场可能认为会议纪要与美联储主席耶伦在9月新闻发布会上的言论差别不大，但市场整体风向似乎已悄然发生了变化，美联储年底前升息的希望愈发渺茫了。

与此同时，本周除了万众聚焦的美联储会议纪要，欧洲央行（ECB）和英国央行（BOE）也公布了9月货币政策会议纪要，结果显示这两大央行基本维持当前货币政策不做重大调整，纪要内容也并无太大新意。且英国央行还公布了最新利率决议，维持当前货币政策（利率和宽松规模）不变，同时麦卡弗蒂仍然是唯一一位支持升息的MPC委员。此外本周早些时候日本央行（BOJ）和澳洲联储（RBA）也召开货币政策会议并公布利率决议，基本选择按兵不动，对市场造成的影响也不大。

本周除了主要央行“戏台”聚焦投资者目光，大宗商品货币和新兴市场亚币表现出色，也意外吸引投资者注意。一方面因上周公布的美国非农就业数据疲软，令美元遭受重挫，从而助推商品货币和亚洲货币兑美元走强；另一方面，本周公布的美联储（Fed）9月货币政策会议纪要令多数投资者再度将联储升息时间预期推迟至2016年，这无疑令商品货币和新兴市场亚币获得喘息机会。

本周印尼盾兑美元累计上涨8.9%，马来西亚林吉特兑美元自10月2日以来累计上涨5.6%，均创出逾10年来最佳单周表现。

本周汇市要闻盘点：

美联储纪要“模棱两可” 年底前升息愈发渺茫

北京时间周五(10月9日)凌晨02:00公布的美联储货币政策会议纪要显示，9月会议上维持当前利率不变主要因美联储官员担忧由于中国经济放缓，导致经济增长和通胀面临的不确定性风险加剧。

会议纪要显示，虽然决策者们认为接近有充份理由支持美国升息，但仍决定谨慎行事，需待看到全球经济增长放缓并未拖累美国经济脱离预设轨道的证据后方才行动。

纪要显示，美联储官员们认为维持利率不变是“谨慎之举”，许多官员仍预计今年晚些时候将启动升息。

纪要同时透露，美联储官员认为失业率预期面临上行空间，与此同时，几位美联储委员对通胀面临的下行风险感到担忧。有几位委员认为，低油价及美元走强给通胀也带来额外下行风险。

此外值得注意的是，美联储将通胀将继续低于2%的目标归因于美元走强和油价下滑，这或许是一个“危险的信号”。数位美国联邦公开市场委员会(FOMC)成员认为，存在“美元持续升值，进而导致通胀晚于预期上升、甚至不会上升”的风险。

市场分析人士认为，本次美联储纪要透露出偏鸽派论调，强化了直到明年才会升息的预期。并再度对强势美元发出“口头警告”，这暗示美联储对于美元汇率强势问题更为担忧了。

美联储委员认同美国经济仍在既定轨道上运行，但决定“审慎”行事，等待更多信息出炉再承诺升息。多数与会委员感到升息的条件已经达到，或者将在今年年底前达到。

美联储会议纪要表明，他们中的大部分仍认为，“今年年底前升息是适合的，但在讨论经济距就业最大化和2%通胀目标这两大目标还有多远时，许多决策者承认近期全球经济和金融市况发展可能一定程度上增加了经济活动的下行风险。”

本次美联储会议纪要可谓“异常谨慎”、“模棱两可”，一方面表达对美国经济增长和通胀前景的担忧，强化了其可能直到明年才会升息的预期；而另一方面又承认美国经济仍在既定轨道上运行，接近有充份理由支持美国升息。但纪要也指出，最终仍决定谨慎行事，需待看到全球经济增长放缓并未拖累美国经济脱离预设轨道的证据后方才行动。

因此虽然会议纪要显示美联储决策层对当前经济环境感到担忧，但这似乎并未导致市场对美联储的政策前景预期发生“实质性改变”，会后一些政策制定者就称，美联储升息和维持利率不变的机率相当。

然而总体来看，本次纪要也算是美联储表态对政策问题上要更加“谨慎”，并透露出一些鸽派倾向，同时担忧经济增长和通胀前景，美联储年底前升息的概率愈发渺茫，这虽然不能完全斩断其年内升息的全部希望，但市场分析人士认为至少10月份升息是不太可能了。

美联储如此“煞费苦心” 投行如何解读会议纪要

道明证券资深货币策略师Mazen Issa认为，“美联储会议记录并未改变谨慎情绪仍将占主导的观点。”

联邦基金期货暗示，交易商仍预计美联储在10月27-28日会议上决定升息的概率仅为7%，在12月15-16日会议上决定升息的概率达到39%，而2016年升息的概率也低于50%。

周四(10月8日)国际顶级投行高盛(Goldman Sachs)经济学家Zach Pandl在一份研究报告中表示，美联储9月货币政策会议纪要与利率声明同美联储主席耶伦记者会释放的信息一致。会议纪要并未明确指明9月会议上两派观点“势均力敌”，也未表示利率决议是仔细权衡后的决定。

高盛指出，考虑到会议纪要中有关资产负债表正常化的讨论内容，将再投资终止时间预期从2016年底推迟到了2017年中。此前高盛纽约首席经济学家Jan Hatzius曾表示，因产出增速和就业可能放缓，美联储会将计划中的升息举措推迟至2016年甚至更晚。

凯投宏观指出，美国FOMC会议纪要暗示12月份升息存疑，美联储料会等到2016年初再上调基准利率。该机构表示，需要非农就业人口增幅出现重大转折，比如远高于20万人/月才会说服决策者们支持12月份升息。

瑞穗证券经济学家Steven Ricchiuto称，市场原本预计纪要会显示9月不升息的决定“势均力敌”，关键词是“谨慎”。

加拿大丰业银行称，如果美联储在9月份会议上等着看更多数据有道理，那么现在再等等就更有道理。该行认为美联储加息的标准自9月份以来已被调高，12月有可能，但低于9月份会议上的可能性。

丰业银行还指出，未来两次的美国非农就业人数报告、第三季度GDP数据在决定美联储今年是否采取行动方面将非常重要。

加拿大帝国商业银行(CIBC Economics)高级经济学家Andrew Grantham表示，“我们仍然预计12月升息，尽管美国的经济数据在这一次会议后就走弱，一些此前偏向升息的官员可能会倾向延后升息。”

此外，在美联储公布9月FOMC会议纪要后，国际机构经济学家和市场策略师们均认为今年12月升息的可能性下降。

本周英、日、澳央行齐登场 宽松基调仍不改

本周可谓主要央行“齐聚周”，除了美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布9月政策会议的会议纪要，澳洲联储也召开货币政策会议，并宣布利率决定。与此同时，日本央行公布利率决议。而英国央行除了公布利率决议，还公布了会议纪要。此外本周欧洲央行也召开了管委会会议，无利率决议，但公布了9月会议纪要。

周二(10月6日)澳洲联储（RBA）宣布维持货币政策不变，符合市场和经济学家的预期，该行曾在今年2月和5月份降息。澳洲联储声明指出，全球经济正以温和步伐扩张，中国和东亚的经济形势近期出现一些进一步趋疲的迹象，但美国经济增长走强。

虽然本次澳洲联储按兵不动，但凯投宏观预计，澳洲联储此后仍会至少再降息两次，令利率达到1.5%的低位。之后的降息要么是在今年11-12月，要么就是在2016年初。

周三(10月7日)日本央行(BOJ)宣布维持利率不变，并未给市场带来意外经济。日本央行货币政策声明指出，消费者物价指数料将暂时维持在零水平，并表示维持利率在0.1%不变是符合市场普遍预期。日本央行以8：1的投票结果维持货币基础目标不变，同时维持每年将货币基础提高80万亿日元的关键政策不变。

周四（10月8日）英国央行（BOE）维持利率在0.5%不变，同时维持量化宽松规模于3750亿英镑不变。央行同时公布会议纪要显示，MPC(货币政策委员会)以8：1的投票结果通过维持利率不变，麦卡弗蒂仍是唯一一位支持升息的MPC委员，而MPC委员会以全票通过了维持量化宽松规模不变的决定。这使英镑/美元依旧延续自身走势，并未受到多大影响。

经济增长方面，英国央行会议纪要指出，迄今鲜有迹象表明新兴市场对发达经济体“构成重大影响”，但一些委员预计前景变弱，央行预计英国三季度GDP增长0.6%。

通胀方面，英银纪要指出，英国8月通胀率向零水准回落，但委员们一直坚信，强劲的国内增速和去年油价大降的效应减弱，将使得通胀率在2016年向2%的目标水平回升。

此外周四欧洲央行也公布了会议纪要，尽管同样没有实质上改变其量化宽松政策，但纪要显示欧洲央行将会在QE项目下提前多买债券，为12月的低流动性做准备。这多少影响了欧元汇率走势，欧元/美元在会议纪要公布后短线下跌。但纪要还显示，欧洲央行内部仍并不急于扩大量化宽松政策。同时对于近期舆论关心的通缩风险问题，央行方面态度也比较淡定，这也为欧元维持在高位提供了短期支撑。

因此虽然本周各大央行齐登场，但基本上无太大新意，除了美联储纪要之外，其他央行基本未曾掀起太大风浪。然而投资者需认真分析各大央行的态度和立场，以及他们一直以来的货币政策路线。虽然当前格局已经非常明显：美联储开始走向货币政策“正常化”道路，欧、澳、日等央行还处在宽松的路径上，但之后的前景变化如何，投资者还需保持密切关注。

商品货币和新兴亚币意外“抢镜” 承压之势暂得喘息机会

自2014年中以来，美元一直处于强劲势头，因此前市场一直预期美联储（Fed）很快会是第一个走上货币政策“正常化”道路的主要央行，但随着全球市场环境的变化，多变的多重因素令美联储面临两难的境地，市场一直普遍预期的9月升息“化为泡影”，投资者对美联储货币政策前景的预期更加不确定，美联储自身也频频释放出谨慎的信号。加之近期美国经济数据表现不佳，尤其是上周美国9月非农数据的异常疲软，大大打压了美元多头的信心。在这一环境下，商品货币澳元和纽元，以及新兴市场亚币应运走强，本周更是大幅反弹，令此前一直以来的承压之势获得喘息机会。

本周美联储会议纪要显露鸽派倾向，令许多投资者将美联储升息时间推迟至明年，美元多头信心不足，本周美元指数有3个交易日以阴线收跌，大宗商品货币和新兴亚币兑美元则受助走强而表现出色。

今年以来，美元兑新兴市场货币已经大幅升值，兑大宗商品出口国和主要贸易伙伴的货币也出现上涨。衡量美元对26个经济体货币表现的贸易加权广义美元指数(TWDI)在9月刷新12年高位。

近期澳元/美元已经连续8个交易日以阳线收涨，周五（10月9日）汇价更是一路反弹刷新8月下旬以来高位，且本周澳元已经累计上涨逾3.2%。。与此同时，纽元/美元也追随澳元走势连续9个交易日以阳线收涨，周五也刷新8月下旬以来高位0.6720。

除了大宗商品之外，新兴市场亚币也可谓共享“狂欢盛宴”，包括马来西亚林吉特和印尼盾在内的新兴货币对美元连续飙升。本周五印尼盾兑美元一度大涨4%，在资金流入的情况下，印尼盾表现为逾14年来最佳单周表现。与此同时，马来西亚林吉特兑美元攀升逾3%，创近2个月高位。

本周印尼盾兑美元已经累计上涨8.9%，马来西亚林吉特兑美元自10月2日以来累计上涨5.6%，均创出逾10年来的最佳单周表现。

市场人士称，除了投机客进行的空头回补操作外，印尼盾和马来西亚林吉特似乎还因一些海外投资基金的流入而受益。

9月份印尼盾和马来西亚林吉特兑美元均一度跌至17年新低，主要受大宗商品价格下滑，以及美国升息前景可能导致更多资本外流的影响。

布朗兄弟哈里曼银行（BBH）外汇策略师Masashi Murata表示，中国股市企稳迹象和油价反弹也帮助改善了市场风险偏好，并可能助推印尼盾和马来西亚林吉特进一步吸引资金流入。