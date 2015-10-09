当危机再次悄悄走近 亚洲各国债务到底有多重？

亚太地区很长一段时间以来都是全球经济最为欣欣向荣的地区，但近期落入困境的亚洲经济甚至都难以找到喘息之机。

汇丰银行(HSBC)日前指出，中国经济放缓，商品市场动荡，美联储加息不确定性带来的冲击，这些都在制约马尼拉到孟买的经济形势，而国内债务负担的不可持续可能引发新一轮危机。

银行信贷

当前的问题似乎并没有1990年代亚洲金融风暴时那么严重，当时债台高筑的地区国家因为外汇储备薄弱而备受“摧残”，而各国货币汇率主要是盯住美元汇率。

虽然亚洲经济增速依然有望保持对其他地区的优势，但新加坡和香港的银行信贷大量堆积，汇丰认为，这多半反映了当地居民大量的借贷率以及亚洲其他国家企业的负债。

与此同时，台湾地区、韩国、日本的银行信贷增速相对平稳。

债券市场

亚洲本地债市相比亚洲金融风暴时期已取得了长足进步，因此传统银行借贷渠道依赖程度的降低使得借方能够转向债券市场。

这也与各国采取的危机防范措施向呼应，韩国企业对于当地债市兴致盎然，但是只盯住银行信贷数据可能并不能完全展现负债的杠杆程度。

中国

作为全球经济主要增长引擎，中国的负债构成是怎样的？中国股市的急速滑落以及经济转型过程是否会对全球经济构成冲击？

对于问题的答案，汇丰认为，“中国的影子银行的确在急速扩张，数据不能由银行直接借贷或者债券市场规模来体现。”

汇丰并称，中国信贷主要来自银行借贷(大约为70%)，但自2007年以来新生杠杆债务的大部分来自其他形式的融资。

谁欠债最多？

家庭、企业和政府构成了利率定价。汇丰称，在新兴市场动荡过程中受创严重的印尼实际上债务率在主要经济体当中显示为最低，印度和菲律宾的负债率也较平稳。

另一方面，泰国和台湾地区的债务产出比率大致相当。新加坡和香港的债务率很高，这可能部分反映了两地银行对于企业贷款方面业务占比很大。