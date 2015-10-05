CFTC：投机客本周增持美元净多仓 但连续第六周低于300亿

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(10月2日)公布的数据显示，最近一周汇市投机客增持美元多仓，之前一周则降至逾一年以来的最低水准。同时，英镑仓位情况从前周的净多仓变为变为净空仓。

CFTC公布的数据显示，9月29日止当周，美元净多仓增至217.3亿美元，此前一周为204.8亿美元。这是三周来美元净多仓首次增加。不过，美元净多仓仍连续第六周低于300亿美元。

做多一种货币意味着押注其将会上涨，反之做空的话则是押注该币种将下滑。美元最近几个月一直随着美国利率前景波动。美联储推迟升息越久，则美元处境越困难。

9月份美元指数上涨了0.5%，与年初时的大幅上涨相形见绌。当前，市场仍普遍预期美联储仍将是率先升息的主要央行，美元料将从中受益。但升息时机的不确定性限制了美元的上升空间，并削弱了美元对投资者的吸引力。

其他货币方面，英镑仓位情况从前周的净多仓变为变为净空仓2,047口。其他变化比较明显的货币为，加元净空仓增加，墨西哥披索空仓大幅增加。

以下为CFTC公布的持仓数据：

日元(12,500,000日圆为1口)

9月29日当周 前一周

多头仓位 39,753 48,282

空头仓 61,805 71,960

净仓位 -22,052 -23,678

欧元(125,000欧元为1口)

9月29日当周 前一周

多头仓位 61,932 63,526

空头仓位 149,592 144,559

净仓位 -87,660 -81,033

英镑(62,500英镑为1口)

9月29日当周 前一周

多头仓位 49,815 45,001

空头仓位 51,862 43,734

净仓位 -2,047 1,267

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

9月29日当周 前一周

多头仓位 13,266 13,722

空头仓位 15,981 15,598

净仓位 -2,715 -1,876

加元(100,000加元为1口)

9月29日当周 前一周

多头仓位 36,211 40,901

空头仓位 78,446 79,295

净仓位 -42,235 -38,394

澳元(100,000澳元为1口)

9月29日当周 前一周

多头仓位 44,560 42,666

空头仓位 93,425 95,498

净仓位 -48,865 -52,832

纽元(100,000纽元为1口)

9月29日当周 前一周

多头仓位 20,995 22,990

空头仓位 24,057 26,519

净仓位 -3,062 -3,529