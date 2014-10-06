香港饮食界因“占中”事件损失严重

根据目前香港方面的报道，香港旅游业表示，很多国家开始向香港发出旅游警示，再加上内地停止发出所有访港内地团的团队签证，后果极为严重。 而零售业界同样说，这次是“灾难性”影响，有商舖营业额大跌七成，前景非常不乐观。饮食业界人士称，现在业界每日损失至少5000万港元，业界相当被动，还没有找到一个合理的方法来抑制此事件造成的影响。

国庆黄金周向来是内地游客来港观光购物的旺季，但受“占中”行动影响，传统购物旺区尖沙咀、铜锣湾及旺角很多店铺暂停营业。在以人来人往的广东道，至中午时分仍人潮疏落，而曾出现排队的名店前更是“畅通无比“。有旅客称，从来没有见过人群疏落的广东道。

”占中“事件后果堪忧



香港旅游业议会总干事董耀中指，黄金周首两日仍有超过300团内地旅行团向议会登记，但国家旅游局已暂停向访港旅行团发出团体签注，预料影响 自10月4日起开始浮现，访港内地团团数将大幅减少，加上现在不少国家向香港发出旅游警示，更是让损失进一步扩大。

香港旅游业雇员总会总干事林志挺更指出，“占中”行动对旅游业的影响，在9月27日示威人士冲击公民广场当日其实已经显现，有旅行团原本打算当日要到山顶欣赏香港夜景，但当知悉有人在政总聚集，立即取消行程，宁愿返回酒店休息。现在业绩因占中事件的发生，别破调整行程，避开去某些经典，延长在没有收影响的经典逗留时间，这使得有些旅客抱怨不过瘾。



零售界立法会议员方刚表示，“占中”严重影响黄金周的生意，认为这对零售业来说是非常“灾难性”的影响。现在店铺的营业率据说跌了七成，前景也不容乐观。以此看来，事件的影响不仅仅在零售，餐饮业，其他行业也必定受到了伤害。钟表珠宝过往向来是不少内地游客来港必扫的货品之一，而现在确实”重灾区",前早发生的一连串事件如 所 谓的“驱蝗”行动，已经让他们受到很大压力，而如今更是雪上加霜，完全来不及对应，在短时间内很难使业绩恢复元气。

饮食业每日损失5000万

香港餐饮联业协会会长黄家和表示，9月28日，即“占领”行动开始当日，中环餐饮店铺损失已过千万元，其后“占领”范围扩展至旺角、铜锣湾等传 统购物旺区，这两区餐饮店铺亦不少，预计三个地方的餐饮店铺每日损失超过5000万港元。前晚“占领”行动更蔓延至尖沙咀，原本取消国庆烟花已有不少客人 取消预订，现在更是跌上加跌，预期尖沙咀一区的餐饮生意额会比去年同期至少跌40%。

酒店方面，香港酒店业主联会执行总干事李汉城估计，现在每间中型酒店每日平均损失约25万港元，大型酒店就达至约100万港元。不熟悉香港的外国旅客可能会因为“占领”行动，减低来香港的意愿。



