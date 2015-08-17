人民币风暴后市场焦点重回美国 FED纪要和通胀恐掀狂澜

突如其来的人民币风暴在上周席卷金融市场，人民币单周暴跌近3%，不过中国央行暗示人民币短期走势将趋于稳定；本周金融市场在继续关注人民币走势的同时，将逐步将焦点转向美国，随着美联储加息脚步临近，本周美联储会议纪要和通胀数据将成为关注焦点，这对于美联储加息前景、美元汇率乃至全球资本市场走势都至关重要。

人民币兑美元即期汇率上周五(8月14日)随中间价收升终结三连跌，单周重挫2.8%创最大单周跌幅。但分析师认为，人民币连三日大跌后基本达到央行预期价位，短期市场处于均衡。

分析师指出，中间价接连接近前一日收盘价，显示中间价改革目标基本实现，作为人民币锚的中间价基本交给市场。在央行口头干预汇市后，上周五在岸人民币兑美元波动较前几日大幅下降，宣告短期短促急跌走势基本结束，离岸人民币兑美元快速走升，与在岸价差较上周四明显收窄。

中国央行(PBOC)上周二宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性；当日人民币中间价一次性贬值超过千点，随后引发市场轩然大波。

中国央行在上周就人民币问题召开的吹风会上表示，自8月11日中间价报价基础完善以来，人民币经过两天的调整，逐渐向市场化水平回归，3%左右的累积贬值压力得到一次性释放，此前的偏差校正应该说已经基本完成。

美国通胀数据

北京时间周三20:30，美国将公布7月消费者物价指数(CPI)。事实上，随着美国就业市场复苏迹象愈发明显，通胀已经成为美联储(FED)的“心腹大患”，并在最近数次会议上发出警告。

接受媒体调查的经济学家的预期中值显示，美国7月未季调CPI年率升幅料自上月的0.1%提升至0.2%；7月未季调核心CPI年率料上升1.9%，上月为增长1.8%。

联邦公开市场委员会(FOMC)将在9月16日至17日开会，许多投资者和经济学家预计美联储将在此次会议上进行近10年来的首次加息。

在加息之前，美联储还在寻找有关通胀率将回升靠近2%目标的迹象。决策层偏重的物价指数在三年多的时间内都低于目标；6月同比涨幅为0.3%。

事实上，上周美国公布的通胀相关指标表现不佳，令美联储加息预期遭受一定挫折，并对美元走势形成打压。美元指数上周下滑1%，为九周来最大跌幅。

美国劳工部上周五公布的数据显示，美国7月PPI月率增长0.2%，升幅较上月的0.4%进一步放缓。

作为美国的通胀指标之一，美国PPI意外趋缓，表明通胀仍然受到抑制。与此同时，早前的数据显示，美国CPI，以及个人消费支出(PCE)物价指数仍然远低于2%的目标位。

值得注意的是，作为美联储最为青睐的通胀指标，美国PCE物价指数已经自2012年5月以来一直处于2%的目标位下方。通胀压力仍受抑制，将不利于美联储9月的升息预期。

数据公布之后，路透社点评称，鉴于强势美元和油价走低依旧抑制通胀水平的上升，PPI及其它通胀指标在过去一年内大幅下降，因此美联储在9月加息决定上面临通胀低于美联储预期的问题。

此外，由于能源价格暴跌，美国7月进口物价意外下滑，且单月跌幅创今年1月以来之最。美国劳工部上周四公布的数据显示，美国7月进口物价指数月率下跌0.9%，预期下跌1.1%，前值修正为下跌0.1%。

进口物价指数是衡量美国居民所购买的进口产品的物价变化。购买进口商品的成本越高，他们感受到的通胀压力越大，美联储就有可能提升利率以压制通胀。

DailyFX周日撰文称，低通胀和温和的薪资增长依旧是反对美联储收紧货币政策的有力因素，因此本周的通胀数据和工资数据将成为货币政策决策的重要参照。因工资增长乏力和商品价格下跌，核心通胀压力依旧疲弱。尽管工资增长在7月份加速，但是与去年相比仅增长2.1%。

FOMC会议纪要

北京时间周四02:00，FOMC将公布7月28-29日会议纪要，料将为其打算何时进行2006年以来首次加息提供重要线索。

美国零售销售反弹，就业增长强劲，建筑业蒸蒸日上，都指向下个月很有可能加息，而且美国的国内生产总值(GDP)增速维持在高于趋势的水平。

亚特兰大联储主席洛克哈特(DennisLockhart)最近表示，只有经济数据“明显恶化”，才会让他觉得不应在9月加息，而多数重要参考因素都意外向好。

投资者将重点美联储美联储纪要对于通胀的看法，以及近期国际金融市场动荡可能对加息进程究竟会产生何种影响。

美联储在7月29日的声明中提到了“早前能源价格下跌”及其对通胀构成的下行压力。自那以后美国原油价格已经跌逾12%。

事实上，上周欧洲和日本都对近期中国金融市场进展以及油价下滑做出回应，暗示可能在必要时扩大量化宽松(QE)。面对国际形势突变，美联储是否会延迟加息时机，投资者希望从会议纪要中找到蛛丝马迹。

渣打银行(Standard Chartered)驻纽约的高级策略师Mike Moran表示：“美元上周走软。在中国贬值之后，有一些人认为这可能影响美联储的决定，尤其是9月份加息可能性。”

美联储副主席费希尔(Stanley Fischer)上周一表示，美国经济已接近充分就业但通胀很低。这位美联储“二号人物”在接受媒体采访时说道：“我们正处于接近充满就业的情况，但通胀水平极低。”他认为，当前的通胀水平与油价下跌有关，与原物料价格下跌有关。

法国巴黎银行(BNP Paribas)经济学家在一份报告中写道，虽然会议纪要应该会反映出“意见分歧”，但是预计FOMC多数委员将会认为在今年加息是合适的。

报告显示，在9月份还是12月份加息的问题上，官员们会有分歧；决策者可能认为全球形势变化具有高度不确定性，成为美国经济前景的下行风险来源。

法巴称，会议纪要应该会显示出官员们对通胀前景的信心水平并不相同。法国巴黎银行将密切关注FOMC为何将就业市场的改善作为加息的条件，而不是通胀。

中国房价和英国通胀数据

除了上述关注焦点之外，投资者还应关注来自中国的经济数据。周二将迎来中国房价数据，数据或巩固认为房屋市场可能见底的看法，但房价仍将继续出现同比大幅下降，暗示复苏还需时日，对大宗商品价格将产生很大影响。

瑞银集团(UBS)估计，房地产市场下滑会将中国今年的GDP增幅抹去1.5个百分点。为了使经济增长率接近7%，政策措施要必须在2014年刺激举措的基础上，再带动经济增长1.1个百分点。

但瑞银也称，刺激举措只能起到稳定增长，而非加速增长的作用，导致大宗商品需求进一步下滑，因为对大宗商品需求密集的建筑业周期在向较低水平的新常态转变。

德国商业银行(Commerzbank)上周五表示：“楼市问题和企业债高企，支持我们长期以来所认为的，中国经济状况远不及官方预测增速7%所代表的情况，中国经济风险将在未来很长一段时间偏向下行。”

英国方面，周二的通胀数据和周四的零售销售数据将受到高度关注。决策者将密切关注经济数据以寻求准备收紧货币政策的信号，目前预期英国央行(BOE)最有可能的加息时点为明年初。

如美国一样，低通胀也成为英国央行的“心头大患”，在近期大宗商品价格下滑之后，投资者将关注通胀数据是否会反应这一点。

DailyFX撰文称，英国本周公布的零售销售预计在经历6月份的下滑后反弹，将呈现一幅消费拉动经济增长的图景。然而，如果零售销售继续意外呈现下行趋势，且劳动力市场进一步令人失望，那么首次加息的时点可能将被延迟。