降息避险双重因素意外推高金银

交易其实就是在管理风险。当你明白你管理的是风险时，很多规则就会自然而然地遵守。“冬天正在来”就是提醒我们风险随时会来临，必须做好准备。这个格言来自著名魔幻小说“冰与火之歌”，是北国王国的格言。每个人都是有潜能的，生于安乐，死于忧患，所以，当面对压力的时候，不要焦燥，也许这只是生活对你的一点小考验，相信自己，一切都能处理好，逼急了好汉可以上梁山，时世造英雄，穷者思变，人只有压力才会有动力！

上周五，黄金正如笔者的预期1169区域大涨，但这种爆涨已经打破了时间和空间的平衡而且是受消息因素上涨涨1187区域，投资者建议高位减仓，中国降息市场资金的流动性充足钱多了商品没有变所以商品价格上涨黄金上涨，同时希腊债务问题出现危机，希腊全国公投这种风险事件导致黄金避险，双重原因推动黄金反弹，但这种消息行情力度有限，黄金中长线维持下跌。

美元受希腊问题影响高开，所有非美货币中只有欧元波动最大，希腊问题是导致美元高开的主要原因，近期市场围绕消息在波动，数据好美元上涨数据不好美元下跌，希腊消息拉升美元但周线美元96.30至40区域是压力位区域，同时周线成交密集区域，市场高开有缺口，日内高位震荡的可能性比较大。

黄金上周五正如笔者预期1169区域大涨，短期看黄金4小时1小时全部跳空，但这种跳空性的上涨没有持续性，需要回调再上涨，中国降息导致黄金上涨还有希腊问题避险推动黄金周一亚洲股票全部下跌，中国降息市场并不理会，技术上黄金月线长时间盘整，美元也是长时间盘整为主，这个盘整还要持续直到8月结束，交易员休假回到市场，黄金反复震荡是主节奏，维持1170-1230区间震荡，这是笔者反复强调过的，日线级别看黄金目标向1200上涨为主，但超短线短期高开没有上行的空间。超短线回调先做回调，回调结束后做黄金上涨为主。

策略：耐心等待黄金反弹到1187-90区域轻仓做空，止损1194区域，目标1180、1173区域。回调结束后可以参与黄金多头。

白银上周五再次验证了笔者的分析，正好在15.50区域强势上涨，主要是白银下跌的空间有限，周线反复震荡，向下运行必先向上大涨，但向上涨需要美元的避险，如果美国数据不好白银可能向上涨，如果没有数据的支持白银只能技术性的反弹，技术性的反弹就就是反复性很大，下跌后再反弹，反弹后再上涨，近期我们看到的白银就是这样的行情，15.50区域已经是白银周线极限位置。

策略：短线建议白银15.50-16.20区间交易为主，止损各设置20点。

美元周一高开，主要原因是希腊债务问题打压欧元美元被动高开，但并没有美国的经济数据转好而美元上涨，所以这种消息导致的美元上涨没有持续性，第一美元出现缺口，后期有可能回补这个缺口，同时美国的经济数据转好美元上涨才是真的上涨否则美元只是反弹行情，没有资金的支持的上涨没有持续性，技术上美元周线受BOLL中轨96.17区域压制，下方95.60区域支持，日线区间区域为主。

策略：美元高位震荡为主，中长线关注96.30-40区域压力位，超短线关注回调至95.70区域多头，止损95.50区域，目标96.00、96.30区域。

欧元受希腊问题打压持续下至低1.0950区域，但周线此位置也是很强的支持位，如果美元此位置持续盘整的话，短期下跌可能结束，最大的利空就是希腊退欧，这也是希腊威协欧元区的手段，但这个手段目前看已经不好使了，欧元央行和世界货币基金组织已经明确表示不会再扩大，解决这个问题需要希腊自身解决，利空也尽对于欧洲并没有什么重大利空，近期欧洲的数据也是不错欧元下跌是非理性的。

策略：日内超短线建议投资者反弹至1.1060区域做空，止损1.1100，目标1.1000、1.0960区域。

英镑上周大反复震荡后收盘十字星，但周一受希腊危机影响低开但马上收回来，表面市场多头还是比较强劲的，英国的基本面明显的是好于欧元区，所以近期英镑涨势明显的强于欧元，日内英镑建议区间交易为主。

策略：英镑建议投资者1.5770-1.5660区间高抛低吸为主。