【突发事件】日本海域遭8.5级强震突袭 东京震感强烈

日本气象厅(Japan’s Meteorological Agency)表示，当地时间5月30日晚8点24分左右，日本东京都小笠原诸岛西部海域发生里氏8.5级强震，震源深度约590公里。

日本气象厅称，此次地震尚未造成海啸威胁。

日本引述日本防火救灾部门称，日本地震没有传出伤亡消息。共同社称，日本政府已在官邸的危机管理中心设置了联络室，正在收集信息。

据美国地质勘探局网站消息，北京时间5月30日19时23分，日本小笠原群岛海域发生8.5级地震，震源深度696公里。

中国地震台也在微博发布日本地震信息称，北京时间5月30日19时23分，日本小笠原群岛地区发生8.0级地震，震源深度690千米。

东京电力公司称，福岛第一核电站在地震发生后暂时没有异常情况报告。

法新社消息称，东京建筑物剧烈摇晃，汽车警报声响起。居民楼摇晃了约一分钟之久。法新社报道，太平洋预警中心称，此次地震没有引发海啸的风险。另据NHK消息称，此次地震尚未引发海啸警报，日本政府危机管理中心正收集情报，目前尚未收到伤亡消息。

小笠原群岛是日本在太平洋的一个群岛，位于东京以南1000余公里，属东京都小笠原村管辖。群岛由30多个小岛组成，由北而南，分婿岛列岛、父岛列岛、母岛列岛三组。总面积71.4平方公里。人口数千人。

此次强震之前，日本南部周五曾发生火山爆发，并导致约140人被迫撤离。

据日本《朝日新闻》5月29日报道，日本时间29日上午9时59分许，鹿儿岛县口永良部岛的新岳发生爆发性火山喷发。据悉，岛上有82户人家，137名居民。火山喷发时，烟柱一度达到9000米高度。目前，火山活动仍然十分活跃。

此次地震令人回想起四年前的“311大地震”。2011年3月11日，日本气象厅表示，日本于当地时间11日14时46分发生里氏9.0级地震，震中位于宫城县以东太平洋海域，震源深度20公里。

“311大地震”引发大规模海啸，造成重大人员伤亡，并引发日本福岛第一核电站发生核泄漏事故。