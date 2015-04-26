尼泊尔8.1级地震遇难人数升至1896人

北京时间周六14:11，尼泊尔发生里氏8.1级大地震，并造成重大人员伤亡。美联社说，此次地震为尼泊尔80多年来遭遇最严重的一次地震。

最新消息称，目前地震已经造成1896人遇难，4718人受伤。

地震造成尼泊尔首都加德满都等地区房屋倒塌，路面断裂。印度大部分地区均有明显震感。中国西藏的拉萨、日喀则等地也震感强烈。截至目前，已有至少17名中国公民遇难，中国西藏死亡人数升至13人，20多万人不同程度受灾。中国国际救援队今日一早将启程赴尼。

强震造成尼泊尔损失惨重。尼泊尔首都加德满都一座历史建筑—达拉哈拉塔(又叫比姆森塔)在地震中倒塌成为一片废墟，可能有400人被困。目前已从废墟中找到180具遗体，据称还有一些伤亡人员被埋。这座古塔高9层，修建于1832年，是为了纪念尼泊尔民众反抗英国殖民，是当地的一座地标性建筑物。

尼泊尔总理府一段外墙倒塌，四周狗叫声四起。一些施工车辆抵达总理府附近，城市电力中断。

此外，地震还引发了珠穆朗玛峰雪崩。据《人民日报》，印度军方在珠峰发现18具遗体，预计雪崩时至少有1000名登山者。

8.1级是中国地震台网测定的地震等级。美国地质调查局（USGS）最初测定的等级为7.5级，随后修正为7.9级，后来又修正为7.8级。据USGS，地震震中位于加德满都西北方向，据加德满都77千米。