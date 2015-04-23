美债危机是否会改变中美经济差距

人民币不可能摆脱美元的束缚，因为美元是全球市场的本位币，全球几乎所有的交易是以美元计价为主。

人民币不可能摆脱美元的束缚，因为美元是全球市场的本位币，全球几乎所有的交易是以美元计价为主。最近人民币的快速升值的确是由于美债危机后美元的快速贬值造成的。但是，我相信美债下调评级事件之后,不会再有更严重的事情发生,反而会有一连串有利美元重新走强的利好出现。 尽管中国呼吁以一篮子国际货币来取代美元作为储备货币，但应者寥寥。当然，中国也许会逐步放开其货币和信贷市场，促使人民币成为一种储备货币，但中国威权政治体系还不愿意、也没准备好接受这种程度的经济自由。

许多评论人士把美国信用评级下调视为中美全球力量对比的重大转移。有人用玩笑的方式提醒说，美国军舰不能太靠近中国，因为一旦被中国扣押可没钱赎回来。

当下需要立刻做的就是扩大人民币兑美元的波动浮动，而不是一味单边升值。升值有必要，但一定要在双边波动幅度比较大的情况下升值，否则就将面对更大的热钱流入的压力。

但这种玩笑其实是误解了力量的本质。分析人士看到的是中国似乎势不可挡的经济增长，以及持有的大量美元资产。但正如我在新书《权力的未来》中所写，他们忽视了相互依存关系中，对称性在创造和遏制经济力量上的作用。

一些观察人士称，中国可能以抛售美元资产相威胁，迫使美国卑躬屈膝。但如果中国真这么做，随着美元的贬值，中国只会降低其外汇储备的价值，并且这还会扼杀美国继续进口中国商品的意愿，这意味着中国可能出现失业和动荡。

如果中国抛售美元，美国可能真得低头，但中国也难脱身。这这种情况与冷战时期的恐怖均衡有点像，即进攻的代价就是双方同归于尽，因此中美双方都希望在相互依存关系中维持均势，尽管它们仍在继续调整彼此市场关系中的结构和体制框架。

中国的发展将令其缩小与美国的实力差距，但这未必意味着中国将超过美国成为世界头号强国。即使中国没有出现国内政治的挫败，当前的许多预测也仅仅是基于GDP的增长。人们忽略了美国的军事和软实力的优势，以及中国的地缘政治劣势。日本、印度和其他国家都试图制衡中国，它们欢迎美国的参与。

美国在债务、中等教育与政治僵局方面存在 严重问题，但大家应当记住，这不过是全貌中的一些局部画面。原则上，从长期而言美国的这些问题是能解决的。鉴于中美面临的挑战，双方通力合作就能实现其赢。作为全球头号和二号经济体，中美有责任推动金融稳定以及低碳密集型经济增长等关乎国际社会利益的事宜。

但某些中国人的自大和民族主义情绪，以及一些美国人关于国家衰落的不必要的担忧，这些会为中美共赢的未来制造麻烦。通过近期金融危机或是标普下调美国评级这些短期的周期性事件就错误作出长期推测，这将导致代价沉重的政策误判。

主要是由于“中国价格体系的严重扭曲”而形成的金融抑制：

——资本市场受到严格控制。政府控制了存贷款基准利率，为了确保国有银行有利可图，实际存款利率通常都是负利率；

——资本管制限制了投资选择。资本管制造成了金融部门的低效率，商业银行倾向于向国企发放贷款，个人缺少资本，严重限制了其投资和致富的能力；

——资本市场缺少竞争，投资决策被政治化，存在大量着的寻租和腐败；

——通过压低汇率来稳定出口，央行必须在固定汇率下用人民币购买美元；这造成了大量持续的外汇流入，引发了通胀的压力，央行必须收紧货币供给（提高利率或控制数量）；提高利率会吸引更多的资本流入，因而央行选择了数量控制的行政管制手法。

或许这并不能说明美元在不断贬 值，但中国持有美国国债的速度，确实赶不上美国国债膨胀的步伐。

虽然现在的中国的经济就是连续的保持了十几年的发展，但是现在的金融发展就是不能在抑制的，就是应该做到放开的模式让它发展，而且的话现在的中国也是应该去寻找新的发展方式，让经济更好的发展。