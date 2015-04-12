A股重启“4时代” B股“填洼”行情爆发

千金难买牛回头。大震荡仅持续了两天后，周五A股便继续昂首向前，上证综指在普涨行情中将4000点稳稳踩在脚下，宣告A股“4时代”的再度来临。





值得注意的是，在A股多空双方围绕4000点搏杀的同时，B股“填洼”行情突然爆发，在汹涌的买盘推动下，两市B股上演集体涨停的惊人一幕。



分析人士认为，在A 股分歧日益加重的当前，具有巨大折价优势的B股重回资金视野，牛市中“泛滥”的流动性则成为引爆板块的重要推手。短期来看，资金热情不减，B股估值修复行情有望延续。而同样的道理，A股前期滞涨且具有估值优势的蓝筹板块也可能得到资金关注，从而助推大盘走牛。



沪指站稳4000点



周四，创业板盘中的大跳水惊出市场一身冷汗，权重与题材股的复杂轮换行情也一度让人摸不着头脑。不过洗盘归洗盘，在这场刚刚感受到热度的牛市盛宴中，谁都不想轻易被“甩下车”。这不，在短短两日的震荡后，周五A股重拾升势，沪指在大小盘股的齐力推动下一路攀升站上4000点关口，再创7年来新高。



周五，截至收盘，上证综指报4034.31点，上涨76.78点，涨幅1.94%；深证成指报14013.33点，上涨216.60点，涨幅1.57%；创业板指报2552.83点，上涨56.34点，涨幅2.26%。两市交易量连续9日维持在万亿元以上的水平。



经历前半周震荡过后的A股，在周五似乎已完全回过神来，市场呈现久违的普涨行情。基因测序、医疗器械、土地流转等概念板块集体复苏，推升市场人气，尾盘随着银行、保险等“大象”板块加入到拉升队伍，市场热情被全面引爆。



经此一役，上证综指7年来首度收盘站上4000点大关，宣告了A股“4时代”的重启。尽管本周震荡堪称剧烈，但A股上升趋势保持良好，上证综指与深证成指周升幅分别达到了4.41%和3.84%，创业板指也在震荡中收获了1.7%的周升幅。



近期市场分歧随着大盘的上涨有扩大趋势，但大盘指数尤其是上证综指的上行脚步堪称坚实。事实上，自今年3月9日拉出中阳线以来，上证综指以不破5日均线的姿态稳步上扬，这种有序放量稳健前行的走势，也让投资者对于4000点上方的行情更为期待。



主流研究机构普遍认为，4000点震荡过后，A股在政策托底预期渐强、场外资金持续流入的大背景下有望延续强势，并在赚钱效应的刺激下形成牛市的自我实现。不过也应注意资金面的边际变化以及局部高估风险，另外由于市场相当部分资金杠杆较大，后市如出现调整，需警惕演变成持续杀跌。



B股“填洼”行情爆发



前几日港股暴涨的余温未消，周五B股市场再现躁动。



行情显示，在汹涌买盘的推动下，周五早盘B股市场突发异动，个股被齐刷刷轰上涨停板，上演了集体涨停的奇景。截至周五收盘，B股指数与深证B指分别大涨9.06%和6.72%，分别创下近7年新高和历史新高。



似曾相识的一幕出现在本周初。彼时，香港市场也在犀利买盘的攻击下出现暴涨。而昨日风口切换到B股板块，也在一些业内人士的预料之中。



“B股是继港股之后又一个被发现投资洼地！”海通证券分析师张崎表示。但在张崎看来，B股的机会一直存在，而现在仅是“风”再次来袭。



从数据来看，目前共计103家B股包括上海B股53家和深圳B股50家，其中不少优质公司市盈率不足15倍。



“港股和B股有一个共同特点，那就是相比A股有较大幅度折价。”上海证券分析师蔡钧毅认为，以往B股市场以散户为主，流动性比较差，所以B股的价格比A股低。然而，随着大类资产配置转为金融资产，A股一轮估值提升后，资金四处寻找价值洼地投资，理论上本应同股同权的B股价值为投资者重新审视。

同样的道理也可映射到A股市场。尽管平均估值已不便宜，但若从不同板块观察，A股当前的估值差异还是十分明显。有分析人士就认为，自今年年初以来，以银行、证券为代表的大盘筹股，涨幅明显逊于市场平均水平，与创业板指更是差距巨大。未来若估值差持续扩大，不排除资金重新涌向这些低估值板块的可能。



“蓝筹股的估值修复预期渐起，有望进一步夯实大盘上涨逻辑，4000点上方的估值博弈行情值得期待。”有分析师表示。