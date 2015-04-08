俄罗斯银行业资本充足通过央行压力测试

纳比乌林娜当天在俄罗斯银行协会会议上说，俄罗斯银行业定期举行压力测试，在以国际油价每桶40美元为条件的银行压力测试中，俄罗斯各银行表现稳健，银行业总资产高于最低资本要求，表现出资本充足。

纳比乌林娜表示，近期卢布对美元走强，并非俄央行出台限制流动性措施，而是得益于近几日国际油价稳中有升。此外，俄罗斯外债支付高峰期已过，俄出口商更加理性地出售外汇收入，高基准利率，再融资措施的改善都对卢布的稳固起到促进作用。

针对俄罗斯银行协会提议俄央行采取量化宽松政策以刺激经济增长，纳比乌林娜说，市场不应指望俄央行出台量化宽松政策。她表示，采取此种政策的国家一般通胀水平较低，若俄罗斯采取此政策则可能面临资本加速外流、通胀加剧的局面。

2014年以来，受西方制裁和国际油价持续下跌的影响，俄罗斯经济面临下行压力。根据俄经济发展部此前预测，2015年俄罗斯年度通货膨胀率预计为16%，经济预计将萎缩3.8%。