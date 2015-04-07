资金逐渐转向 “便宜股”或挑大梁

A股市场在近期一路攻关夺隘，上证指数拥抱了3800点，创业板指拥抱了2500点。但是，持续的上涨积累了较大的获利盘，因此，在30家新股IPO信息的影响下，上周末A股市场的走势略显得有些冲劲不足，似乎表明短线A股强势行情已面临一定的挑战与考验。

短线压力难改上升趋势

的确，短线A股市场面临一定的压力，不仅仅是因为持续上涨带来了强大的获利盘，尤其是创业板指在近期涨势如虹，必然会引发获利盘回吐的压力。而且还因为目前创业板等近期上涨风向标的品种出现了估值高企的态势，此时需要停下来歇歇脚，等待新的业绩成长信息的出现再作打算。所以，新股发行节奏略提速的信息出现后，市场跟风买盘减弱，大盘随之冲高受阻。

但是，短线压力并不会改变今年以来所形成的清晰上升趋势，这主要是因为当前A股市场并无清晰的做空信息。从以往牛市的经验可知，只要A股处于牛市，如果货币政策没改变，提醒股市风险的政策信息没有出现，那么，A股的牛市就会一直演绎下去。只到这两个核心信息出现，大盘方才止住牛市步伐。2007年的6124点，2009年的3478点等均与货币政策转向有关；而1997年的1504点、2000年的2114点，均与股市政策有着一定的关联。

反观当前A股市场，除了IPO数量由前期的20家拓展至3月份的24家再拓展至4月的30家因素外，并无任何的不利于股市的政策信息。更何况，30家新股信息也低于市场原先的预期，这其实也说明了相关各方对证券市场的涨升趋势仍然是认可的，也就说明了地产泡沫不容忍但对有价证券泡沫的容忍度有提升的政策取向已经形成。在此背景下，A股的确没有转势的态势。

资金转向 便宜股或成热点

不过，虽然A股市场不会转向，但是热钱也不敢追逐已处于高位的品种，这高位不仅仅是指它们的股价高，更指它们的估值高。而且，此类高价股还有着一系列的舆论不和谐的音调，这从一个侧面说明了此类个股已无新的涨升空间，此时迫切需要新的热点来担当起牵引指数继续牛途的重任。

为此，便宜股或有望成为市场的热点。这里的便宜，其实是相对的，并不是绝对的便宜。比如说银行股，是便宜，只有8倍市盈率，但是成长性相对欠缺一些，甚至在利率市场化的大背景下，存贷差会进一步收敛，这明显不利于此类个股的业绩成长性。既如此，他们的估值低的确也有低的道理。所谓只有错买的，没有错卖的。便宜总是有道理的。

但是，在新兴产业股动不动就300亿元、500亿元甚至700亿元的大市值，动不动就是100倍、200倍市盈率，那么，只有数百亿元、千余亿元的8倍市盈率的中小市值银行股就显得相对便宜一些。而2015年以来的亢奋人气也使得券商股的一季度业绩超预期，年化市盈率也只有20倍左右，所以，也显得有些便宜了。既如此，券商股就有望成为热钱关注的焦点。更何况，牛市之所以为牛市，不仅仅是有追逐成长的使命，也有填平一切估值洼地的使命。所以，便宜股有望在填平估值洼地效应的效应中迎风而上，成为A股涨升的热点。

积极关注便宜股

正因为如此，在操作中，建议投资者继续持股。一方面是享受创业板较为炫丽的补涨股行情，另一方面则是可以相对积极一些寻找便宜股，包括银行股、券商股、保险股等大金融概念股。

与此同时，还有两类个股可跟踪：一是即将公布年报的中小市值品种，因为可能会有高含权的预期，比如说南方泵业、麦趣尔等；二是小市值的品种，主要是20亿、30亿市值左右的品种，经纬电材、金利华电、龙洲股份等品种就是如此。另外，员工持股计划概念股仍然是当前A股的核心主线之一，鼎龙股份、奥康国际等品种仍可跟踪。