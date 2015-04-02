原油：想要上涨不容易

即便是沙特与也门发生冲突，伊朗核谈判未明朗化，但是原油价格在瞬间拉升后又再度转跌。经历了两次半夜惊魂的期货业内人士表示，原油想要上涨不容易，60美元的上限短期突破料无望。

3月29日，美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国与伊朗就核问题在瑞士洛桑展开新一轮外长会议。不过从4月1日消息面显示，伊朗与多国展开的核谈判并未取得实质性进展，而谈判将延期继续进行。这也就导致原油价格突生变动，其中NYMEX原油盘中再度暴涨5.2%至50.09美元/桶。虽然后续价格部分回调，但是截至当日收盘，NYMEX原油价格依旧上涨4.10%至49.55美元/桶。IPE原油则上涨2.83%至56.67美元/桶。

而近期原油价格盘中已是两度突然拉升，前次沙特阿拉伯等国家与也门的摩擦也一度使得原油价格暴涨逾4%。适时市场曾一度认为，中东地区的动荡将使得原油机构得以回归，突破此前的60美元/桶界限指日可待。

不过，从原油库存数据来看，原油短期内突破60美元/桶尚缺支撑。供需失衡关系主导下，原油的反弹难以长久。

美国能源信息署(EIA)发布能源库存报告显示，截至3月25日当周，原油、精炼油库存增量高于预期，汽车增长则低于预期。其中原油库存增加476.6万桶，至4.714亿桶，多于预期的增加420万桶，此前一周为增加817万桶，原油库存总量再创新高。而汽油库存减少了425.8万桶，但预期为减少65万桶，前周为减少201.4万桶。精炼油库存增加132.5万桶，预期为不变，前周为减少3.4万桶。

Again Capital分析师基尔杜夫(John Kilduff)表示，当前的原油产量已经超过了炼厂的最大开工能力，这意味着原油库存增加的势头还将延续，成品油与原油之间的差价，也就是所谓的“裂解价差”，也会继续扩大。此后，油价可能会跌至35-40美元区间才会真正见底。

而分析人士认为，一旦伊朗核协议顺利通过，伊朗方面释放的产能也将对原油市场造成冲击。Energy Aspects原油与成品油市场分析师海伍德表示，目前伊朗已经在其外海的浮动存储设施中储存了2000万桶原油，一旦初步协议达成，这些原油就会集中涌入市场造成冲击。不过，伊朗要全面释放其潜在产能仍需要时间。目前，伊朗的石油出口量仅有该国未遭制裁前的一半。

然而石油输出国组织(OPEC)将于今年6月5日举行新一次会议，此前市场普遍认为届时OPEC极有可能采取减产措施，因为原油长期处于低价将不利于多数成员国利益。

分析人士表示，低油价会令部分原油公司难以为继，60美元-80美元可能属于合理范围，目前的过低价格对于部分原油主要出口国影响较大，这种情况很难长时间维持下去。